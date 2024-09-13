Kuzey Kore, uranyum üreten tesisin görüntülerini ilk kez yayınladı

Kuzey Kore, Kim Jong Un'un nükleer silah sayısını "katlanarak artırma" emri verdiği sırada, silah sınıfı uranyum üreten bir tesisin görüntülerini ilk kez yayınladı. Devlet medyasından paylaşılan fotoğraflarda, Kim'in siyah kıyafetler içinde, uzun sıralar halinde dizilmiş yüksek gri tüplerin arasında yürürken bilim insanları ve askeri yetkililerden bilgi aldığı görülüyor.

Bu, Kuzey Kore'nin 2010'dan bu yana uranyum zenginleştirme tesisini ilk kez açıklaması anlamına geliyor. Uzmanlar, bu hamlenin ABD ve müttefiklerine baskı uygulamak ve Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik olabileceğini belirtiyor.

Kim, ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin nükleer teknolojisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve santrifüj sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, son günlerde nükleer kapasiteli roketlerin test atışlarını gözlemledi ve bir özel operasyon grubunun eğitim üssünü ziyaret etti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bu hamlelerini şiddetle kınadı ve bunun uluslararası barışa ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar, yayınlanan görüntülerin Kuzey Kore'nin ürettiği nükleer malzeme miktarını tahmin etmek için değerli bir kaynak olabileceğini söylüyor. Fotoğraflarda yaklaşık 1.000 santrifüj görülüyor ve bu santrifüjlerin yıllık yaklaşık 20-25 kilo yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretebileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin her yıl kaç nükleer bomba ekleyebileceğine dair tahminler altıdan 18'e kadar değişiyor. Ülke, 2022'den bu yana ABD ve Güney Kore'yi hedef alan nükleer füze cephanesini genişletmek için silah test faaliyetlerini artırdı.