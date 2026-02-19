Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Birleşik Krallık'ta kamu görevini kötüye kullanma (misconduct in public office) iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alındığı bildirildi. BBC'nin aktardığına göre, 60'lı yaşlardaki şüpheli bugün (19 Şubat) Norfolk'ta gözaltına alındı.

ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada, Berkshire ve Norfolk'taki bazı adreslerde aramaların sürdüğü, şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu belirtildi.

CİNSEL İÇERİKLİ BULUŞMA İDDİASI

BBC muhabirlerine yetkililerin, eski prens Andrew Mountbatten-Windsor hakkında kamu görevini kötüye kullanma iddialarının yanı sıra, Jeffrey Epstein tarafından ikinci bir kadının Birleşik Krallık'a gönderildiği ve cinsel içerikli bir buluşma ayarlandığı yönündeki iddiaları da incelediği belirtiliyor.

"SORUŞTURMANIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMALIYIZ"

Yetkililer, ulusal rehberlik gereği gözaltına alınan kişinin adının resmi olarak açıklanmayacağını vurguladı. Ayrıca davanın aktif bir soruşturma sürecinde olduğu hatırlatılarak, yapılacak yayınlarda mahkemeye saygısızlık (contempt of court) riski konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

"ŞU ANDA POLİS GÖZETİMİNDE TUTULMAKTADIR"

Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yürütülen soruşturma kapsamında bugün (19/2), Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkek kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştır ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır. Ulusal rehber doğrultusunda gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca bu davanın artık aktif olduğunu hatırlatır, mahkemeye saygısızlık teşkil etmemesi için yapılacak yayınlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularız."

Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright ise şunları söyledi: "Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış bulunuyoruz. Bu iddia edilen suçu araştırırken, soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya yönelik önemli kamu ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncellemeler sağlayacağız."

İLK GÖZALTI

Bu gelişme, daha önce hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle çok sayıda iddiayla gündeme gelen eski prens hakkında ilk gözaltı işlemi olması bakımından dikkat çekiyor.

BBC'nin canlı bloğuna göre Andrew Mountbatten-Windsor ise bugüne kadar yöneltilen tüm suçlamaları "kesin ve kararlı bir şekilde" reddetmişti. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein belgelerinde yer alan bazı fotoğraflar, Andrew Mountbatten Windsor'un bir kadınla birlikte yer aldığı görüntüler nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Yayımlanan fotoğraflardan birinde Windsor'un yerde sırtüstü yatan bir kadının üzerinde eğilmiş halde bulunduğu görülüyor. Üç kareden oluşan görüntülerde Windsor'un bir fotoğrafta doğrudan kameraya baktığı, başka bir karede ise elini kadının karnına koyduğu dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan başka bir belge grubunda da Windsor'un birden fazla kadınla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf kamuoyuna yansımıştı. Belgelerde yer alan e-posta yazışmaları, Windsor'un Epstein'ı ev hapsinin sona ermesinden günler sonra Buckingham Sarayı'nda yemeğe davet ettiğini ortaya koymuştu. Yazışmalarda Windsor'un Epstein'a "bolca mahremiyet" vadettiği ifadeler yer almıştı.

UNVANLARI ELİNDEN ALINDI

Kral Charles, Kasım 2025'te Windsor'un prens unvanını kraliyet mührüyle onaylanmış resmi bir belgeyle elinden almıştı. Kralın kararı, 3 Kasım 2025 tarihli "Letters Patent" adlı bir kraliyet belgesiyle duyurulmuş; duyuruda "KRAL, 3 Kasım 2025 tarihli ve Büyük Devlet Mührüyle onaylanan resmi belgeyle, Andrew Mountbatten Windsor'un artık 'Majesteleri' ve 'Prens' unvanlarını taşıma hakkını kaybettiğini ilan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.