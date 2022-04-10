Koca ülkeyi ürküten esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı - Haberler

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Koca ülkeyi ürküten esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Koca ülkeyi ürküten esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde meydana gelen olay, tüyler ürpertti. Evinden 3 kilometre uzaklıktaki bir çukurda bulunan çocuğun, bir yaratık tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Çocuğu ise tarladan gelen sesler üzerine bölgeye giden eyalet sakini buldu. Ayrıca yaratıkla da göz göze geldiğini öne sürdü.

Arjantin'de meydana gelen esrarengiz olay, ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. İddialara göre Corrientes eyaletinde yaşayan Mariela Escalante adlı 3 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

Ailesi ve yerel halk, küçük çocuğu her yerde aramaya başladı. Minik Escalante,kaybolmasının ardından saatler sonra bir tarlada bulundu. Yerel halktan bir kadının tarladaki köpek havlaması seslerine koştuğu ve bu sırada yaratıkla göz göze geldiği iddia edildi.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Olayla ilgili 3 yaşındaki çocuğun ifadeleri de tüyler ürpertti. Mariela Escalanteadlı çocuk, polisteki ifadesinde, "Üzerinde pelerin vardı ve Beni Kaptan Amerika'ya götürebileceğini söyledi" diye konuştu.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Küçük çocuğun ailesi, olay nedeniyle büyük endişe yaşarken, polis ekipleri tüm ülkede yankı bulan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçük çocuğu kaçıranların bir çete mi yoksa gerçekten yaratık mı olduğu bilinmiyor.

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Koca ülkeyi ayaklandıran esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştıArjantin'de "Goblin" olarak bilinen yaratıkla ilgili birçok hikaye bulunuyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Arjantin, Dünya, Haberler

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