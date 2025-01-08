Kış fırtınası 6 can aldı: Otobüs durağında donarak ölmüş adam bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Kutup soğukları ölüm ve yıkım bırakarak ilerliyor. Buzlu yollar ve dondurucu sıcaklıklar en az altı kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kış Fırtınası Blair'den korunmaya çalışan bir kişi otobüs durağında donmuş halde bulundu. ABD'yi yeni bir hava dalgasının vuracağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü Blair, güney ve Orta Batı'dan Orta Atlantik'e doğru ilerleyerek Baltimore, Maryland ve Washington DC gibi şehirlere birkaç santimetre kar yağdırdı.

Şiddetli fırtına, Pazar günü dondurucu sıcaklıklar ve ölümcül don tabakasıyla mücadele eden Kansas, Missouri ve Teksas bölgelerinden geldi.

PowerOutage.us'a göre, Salı sabahı itibariyle Missouri'den Virginia'ya kadar 200.000 ev ve işyeri, sezonun en yıkıcı fırtınası nedeniyle hala elektriksiz durumda.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı ölümlerin artması nedeniyle Blair'in yolunu tutanlara yollardan uzak durmaları ve sığınak aramaları konusunda uyarıda bulundu.

ÖLÜMCÜL FIRTINA

Pazar günü Houston'da, hissedilen sıcaklığın 18 dereceye kadar düştüğü bir gecede bir adam otobüs durağında hayatını kaybetti (ABC'nin yan kuruluşu KTRK'nin haberine göre).

Kurbanın kimliği bilinmiyor, ancak bu trajedi ülke genelindeki evsiz nüfus için endişe yarattı.

Star of Hope organizasyonundan gönüllü Scott Arthur, "Yüzden fazla mont ve battaniye dağıttık, bunun için önceden hazırlık yaptık" dedi ve ekledi: "Ayrıca barınakta çok yerimiz olmadığı gerçeğini de göz önünde bulunduruyoruz."

Bu sırada yakındaki Missouri'de, rahatsız edici bir dizi trafik kazası Blair'in can aldığı sayıyı artırdı.

Kansas City yakınlarındaki Jackson County'de Pazar günü, 61 yaşındaki bir adam damperli kamyondan indikten sonra buzlu yolda kayan bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cumartesi günü Kansas City'nin kuzeyindeki Holt County'de, 33 yaşındaki bir adam yolun karşısına geçerken tepeden kayan park halindeki bir tır tarafından ezilerek öldü.

Aynı gün Kansas'ta US Route 56'da, karla kaplı bir yolda kontrolden çıkan bir tır karşı yönden gelen bir sürücüye çarptı. 28 yaşındaki vatandaş kazada hayatını kaybetti, tır şoförü ise yaralanmadı.

Kansas'ın Wichita kentinde Pazar günü iki genç daha korkunç bir kazada hayatını kaybetti. KHP'ye göre, 24 yaşındaki erkek ve 26 yaşındaki kadın kış fırtınası nedeniyle şev aşağı kayan bir araçtaydı.

Blair'in neden olduğu tek trajik ölümler trafik kazaları değildi. Illinois'de bir çocuk yeni yağan karda tüp ile kayarken hayatını kaybetti. 10 yaşındaki çocuk, arazi aracı tarafından çekilen tüpten fırlatılarak bir kayaya çarptı. Tüpte birlikte kaydığı diğer çocuk ise ciddi şekilde yaralandı.

Bazı tır şoförleri can kaybını önlemek için teslimatlarını ertelemeye ve fırtınanın geçmesini beklemeye karar verdi.

Los Angeles'lı şoför Michael Taylor, Cincinnati, Ohio'daki koşulların yolculuğuna devam etmesi için "çok tehlikeli" olduğunu hissetti. Associated Press'e "Kendimi veya başka birini öldürmek istemedim" dedi.

YENİ FIRTINALAR KAPIDA

Blair'in vurduğu Orta Batı ve Orta Atlantik bölgelerinde dondurucu koşulların devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü güney Teksas'tan Georgia bölgelerine doğru başka bir fırtınanın ilerlemesi bekleniyor.

Güney bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayan hava durumu, kuzeydoğuya doğru ilerledikçe kara dönüşecek.

AccuWeather meteorologlarına göre Dallas'ta Teksaslılar 15 santimetreye kadar kar veya 4 santimetre karla karışık yağmura hazırlıklı olmalı.

AccuWeather'dan Dan Depodwin, "Dallas'a 15 santimetre kar yağması halinde bu, kayıtlardaki en yüksek beş kar yağışından biri olacak" dedi.

Cuma günü karlı hava bu bölgelerin kuzeyine ilerleyecek ve Nashville, Tennessee gibi şehirlerde karla karışık yağış bekleniyor.

Atlanta, Georgia ve Güney Appalachia'nın diğer bölgelerinin de Cuma günü Dallas'takine benzer koşullarla karşılaşması bekleniyor.