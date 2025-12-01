Haberler

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan 12 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçluların arasında dolandırıcılık, tefecilik, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından arananlar bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan 12 suçluyu, Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan Türkiye'ye getirdiklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu, Gürcistan (7), Almanya (3), Avusturya ve Fransa'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadesini kullandı.

YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle; '5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs Almanya'da, 'yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs Avusturya'da, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Suç tanımı kalmadı ki ülkede yani ceza alınabilecek bir kavram kalmadı terörist yok mesela artık bu yakalananlar ne acaba.

