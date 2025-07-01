Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
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Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna'daki savaşa katılan ve hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için düzenlenen törende gözyaşlarını tutamadı. Törende, Kim'in tabutlara ellerini yaslayıp içli içli baktığı görüldü. Bu anma etkinliği, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri ve siyasi iş birliğinin bir göstergesi olarak sunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına gönderdiği ve orada hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için düzenlenen törende gözyaşlarını tutamadı.

Kim, törende tabutların üzerine Kuzey Kore bayrağı örttü ve askerleri anarken oldukça duygulandı. Tören sırasında salonda binlerce kişi hazır bulundu, orkestra hüzünlü müzikler çaldı, sahnede kadınlar şarkılar söyledi. Görüntüler büyük bir ekrana yansıtıldı ve Kim'in ağladığı anlar da herkese gösterildi.

Yaklaşık 12.000 Kuzey Koreli asker, Rusya'nın yanında savaşmak üzere Ukrayna cephesine gönderilmişti. Ancak bu askerler yeterince hazırlıklı değildi ve çok sayıda asker hayatını kaybetti. Özellikle modern savaş tekniklerine – drone saldırıları gibi – karşı savunmasız kaldılar.

Törende, Kim'in tabutlara ellerini yaslayıp içli içli baktığı görüldü. Salondaki diğer izleyiciler de – aralarında Kuzey Koreli ve Rus askerler de vardı – oldukça duygulandı.

Bu anma etkinliği, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri ve siyasi iş birliğinin bir göstergesi olarak sunuldu. Devlet medyası, bu törenin iki ülkenin dostluğunu "kanla kurulan kardeşlik" olarak pekiştirdiğini söyledi.

Törene ayrıca, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova da katıldı. Kendisi, Putin ile Kim arasında geçen yıl imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kore'ye gelmişti. Bu anlaşma, iki ülkenin birbirini askeri olarak koruyacağı sözünü içeriyor.

Ayrıca Rusya'nın, Kuzey Kore'ye füze teknolojileri ve hava savunma sistemleri gibi askeri bilgiler sağladığı da düşünülüyor.

Aylar süren iddiaların ardından iki ülke, sonunda Kuzey Koreli askerlerin gerçekten Rusya için savaştığını kabul etti. Bu askerlerin özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde savaştığı ve Ukrayna'nın düzenlediği sürpriz saldırılarda ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Mart ayında Rusya'nın kaybettiği toprakları geri almasında bu askerlerin etkili olduğu da ifade ediliyor.

Şimdi ise Kuzey Kore'nin yaz aylarında 6.000 asker daha göndermesi bekleniyor. Ancak bu durum başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere birçok ülke tarafından kınanıyor. Güney Kore, bu yardımların Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Askerlerini Rusya'ya kaça sattın onu söyle.

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