İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

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İsrail hükümetine ait resmi haritalama servisi GovMap’te Gazze Şeridi’nin kuzeyine ilişkin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin kısa süreliğine sansürsüz şekilde yayımlanması dikkat çekti. Daha önce bulanık gösterilen bölgelerin ayrıntılı biçimde görüntülenebilmesiyle İsrail ordusuna ait askeri noktalar ve Gazze’deki geniş çaplı yıkım görünür hale geldi. Görüntüler fark edildikten kısa süre sonra yeniden bulanıklaştırıldı. Sansürün kaldırılmasının yeni bir uygulama mı yoksa teknik bir hata mı olduğu ise netlik kazanmadı.

KUZEY GAZZE’DE EN AZ 11 ASKERİ SAHA GÖRÜNTÜLENDİ

GovMap, geçmişte Gazze Şeridi’nin tamamının yanı sıra İsrail içerisindeki askeri üsler ile işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı hassas noktaları uydu görüntülerinde bulanıklaştırıyordu. Ancak 2025 yılına ait görüntülerin bir bölümünün sansürsüz şekilde sisteme yüklenmesiyle özellikle kuzey Gazze’deki ayrıntılar ortaya çıktı.

Görüntülerde, İsrail ordusunun oluşturduğu askeri tampon bölge içerisinde en az 11 İsrail askeri sahasının bulunduğu görüldü. Söz konusu görüntülerin 2025 yılına ait olması nedeniyle askeri noktaların bugünkü durumunu birebir yansıtmadığı belirtilirken, bölgede oluşturulan askeri altyapının boyutuna ilişkin dikkat çekici veriler sunduğu değerlendirildi.

Açık kaynak istihbaratı üzerine çalışan kullanıcıların görüntüleri fark ederek incelemeye başlamasının ardından GovMap’teki yüksek çözünürlüklü görüntüler kaldırıldı ve bölgeler yeniden bulanık şekilde gösterilmeye başlandı.

BEYT HANUN VE BEYT LAHİA’DA BÜYÜK YIKIM

Ortaya çıkan uydu görüntülerinin kapsadığı bölgeler arasında, Ekim 2023’ten bu yana ağır bombardıman ve kara operasyonlarının yaşandığı Beyt Hanun ve Beyt Lahia da bulunuyor.

Görüntülerde Beyt Hanun’daki bazı yerleşim alanlarında yapıların büyük bölümünün ortadan kalktığı, geniş bölgelerin moloz yığınlarına dönüştüğü ve askeri amaçlarla kullanılan yeni alanların oluşturulduğu görülüyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye çevresinde de yoğun yapı kaybı dikkat çekerken, yolların ve yerleşim dokusunun önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Uydu görüntülerinin ortaya koyduğu tablo, Gazze genelindeki yıkıma ilişkin uluslararası kuruluşların değerlendirmeleriyle de örtüşüyor. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi’nin Haziran 2026 tarihli değerlendirmesine göre Gazze’deki yaklaşık 201 bin yapı, yani tüm yapıların yüzde 82’si hasar gördü. Bunların 134 binden fazlasının tamamen yıkıldığı değerlendirildi.

ASKERİ VARLIĞIN BOYUTU DAHA ÖNCE DE UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Gazze’deki İsrail askeri varlığına ilişkin daha önce yapılan uydu incelemelerinde de çok sayıda askeri nokta tespit edilmişti. Haziran 2026’da yayımlanan bir açık kaynak analizinde, Gazze genelinde 40 ayrı İsrail askeri noktası belirlendiği, bunlardan sekizinin Ekim 2025’teki ateşkesten sonra inşa edildiği öne sürüldü.

GovMap’te ortaya çıkan son görüntüler ise özellikle kuzeydeki askeri sahaların konumlarını daha ayrıntılı biçimde görünür hale getirmesi nedeniyle dikkat çekti. Görüntülerde Doğu Cibaliye çevresinde askeri araçların konuşlandırıldığı alanlar ile toprak bariyerler de seçilirken, Gazze’nin doğusundaki bazı eski sınır geçişleri ve çevresinin askeri amaçlarla kullanıldığı değerlendirildi.

GÖRÜNTÜLER YEDEKLENDİ

GovMap’teki sansürsüz görüntülerin kaldırılmasından önce bazı açık kaynak araştırmacıları tarafından yedeklendiği ve uydu görüntülerinin incelenebildiği platformlara aktarıldığı bildirildi.

Böylece İsrail’in resmi haritalama sisteminden kaldırılan görüntüler üzerinde incelemeler devam etti. Görsellerin özellikle kuzey Gazze’de yerleşim alanlarının ne ölçüde değiştiğini ve İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu askeri altyapıyı gösterdiği belirtildi.

YÜZ BİNLERCE KONUT HASAR GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan Nisan 2026 tarihli Gazze Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi’nde ise 371 binden fazla konutun hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi.

Raporda, Gazze’de sağlık, eğitim, ticaret ve tarım altyapısının da büyük ölçüde zarar gördüğü; yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. Yeniden inşa ve toparlanma ihtiyacının gelecek 10 yıl için yaklaşık 71,4 milyar dolar olduğu hesaplandı.

CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının 24 Eylül 2026 tarihli verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 928’e, yaralı sayısı ise 175 bin 30’a ulaştı.

Aynı verilere göre Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1.408 kişi hayatını kaybetti, 4.916 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısının ise 834 olduğu bildirildi.

Ortaya çıkan GovMap görüntüleri, Gazze’de yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmaların ardından oluşan fiziksel yıkımın yanı sıra İsrail ordusunun bölgede kurduğu askeri altyapının ölçeğini de yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com