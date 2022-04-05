Katliamın yaşandığı Buça'ya giden Zelenski gördüklerine inanamadı! İşte dehşete düşüren o fotoğraflar
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 41. güne girilirken, dünya onlarca sivilin katledildiği Buça'dan gelen görüntüleri konuşuyor. Dün elleri arkadan bağlı kafalarından vurularak öldürülmüş sivillerin cesetleriyle dolup taşan Buça'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de korkunç görüntülerle karşılaştığını ve bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın savaş suçu işlediğini anlatacağını kaydetti. İşte Zelenski'yi dehşete düşüren ve Buça'dan gelen son görüntüler.
Ukrayna- Rusya savaşında 41. güne girildi. Müzakere masalarında henüz somut bir sonuç elde edilemezken, Rusya'nın askeri harekatı durduracağını açıkladığı gün dünya Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntülerle şoka uğradı.
Onlarca sivilin elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş cesetleriyle dolup taşan Buça'da yaşanan katliam dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün kente giderek incelemelerde bulundu.
Rusya'nın soykırım girişiminde bulunduğunu ve Buça'daki görüntülerin kanını dondurduğunu ifade eden Zelenski, "Müzakereler, Rusya bu saldırganlığını sürdürmeye devam ederse daha da zor hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek. Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenski'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız" ifadesine yer verildi.
İşte Zelenski'nin de kanını donduran Buça'dan gelen o görüntüler;
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022