Haberler

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetine düzenlediği hava saldırısından sonra Katar'dan bir açıklama daha geldi. İsrail'i tehdit eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "İsrail'in saldırısı hafife alınmamalı. Atacağımız adımları yakında açıklayacağız." dedi.

İsrail'in Hamas'ın lider takımına düzenlediği saldırının ardından açıklama yapan "Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, " İsrail'in saldırısı hafife alınmamalı. Atacağımız adımları yakında açıklayacağız." şeklinde konuştu.

İSRAİL, DOHA'DA HAMAS'I HEDEF ALDI

İsrail, Orta Doğu'da gerilimi iyice artıracak bir adıma daha imza attı. Katar'ın başkenti Doha'da İsrail savaş uçakları Hamas üyelerini hedef aldı. Müzakere için Doha'da bulunan Hamas'ın lider isimlerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Hamas'ın liderlerinden yaralananlar oldu. 5 Hamas üyesi de hayatını kaybetti.

KATAR BAŞBAKANI: ATACAĞIMIZ ADIMLARI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ

İsrail'in saldırısının ardından Katar'dan bir açıklama daha geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani düzenlediği basın toplantısında İsrail'i tehdit etti. Al Sani, "İsrail'in saldırısı hafife alınmamalı. Atacağımız adımları yakında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağızKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani

"ABD, SALDIRIDAN 10 DAKİKA SONRA HABER VERDİ"

Al Sani, gazetecilerin, saldırıdan önce ABD'nin Katar'ı bilgilendirip bilgilendirmediği yönündeki sorusuna da yanıt verdi. Al Sani, "Saldırıdan 10 dakika sonra ABD resmi kanallar üzerinden bizi bilgilendirdi." dedi.

"SALDIRIYA 10 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI"

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde; saldırıda toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı, 1800 metreden füze fırlatıldığı belirtildi.

HAMAS: YARALANANLAR VAR

Saldırıya ilişkin TRT Arabi'ye konuşan Hamas yetkilisi, "Hamas müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var" dedi.

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

"TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ"

İsrail basını ayrıca; ABD Başkanı Trump'ın Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini yazdı. Saldırı anında müzakere heyetinin Trump'ın önerisini görüştüğü belirtiliyor.

NETANYAHU: DOĞU KUDÜS'TEKİ SALDIRININ ARDINDAN TALİMATI VERDİM

Saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi. Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: KATAR'IN YANINDAYIZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısına, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NETANYAHU, İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

BEYAZ SARAY: SALDIRIDAN HABERDARDIK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısından önceden bilgi aldıklarını ve olayın hem ABD hem de İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini açıkladı. Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Trump'ın Katar Emiri ile iletişim kurduğunu belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Trafik ışıkları kökünden değişiyor, yeni dijital ekranlar ekleniyor

Trafik ışıkları kökünden değişiyor, yeni ekranlar ekleniyor
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıİzeddin Demir:

HAFİFE ALİNDİĞİ İÇİN ZATEN BU ZÜLÜMLER OLUYOR ŞU NET VE KESİNDİR MÜSLÜMAN LİDERLER CENNET YÜZÜ ZOR GÖRÜRLER İNŞAALLAHTA GÖREMİYECEKLERDE NOKTA

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

kınama ve BM de toplantı banşka

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAl sez:

İsrail Mallarına Boykot Açıklarlar. Belki 1 aylık.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hamas'a kol kanat germenin bir bedeli var.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kara:

ewet diddetle kiniyoruz tamamdir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sokak' yanıtı: Hiç tereddüt etmem

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sokak' yanıtı: Hiç tereddüt etmem
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.