Rize'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde arazi sınırındaki duvar yüzünden çıkan tartışmada akrabasını pompalı tüfekle öldüren Ahmet Selçuk Yaşacan, jandarmanın teslim ol çağrısına uymayarak aynı silahla intihar etti.
(RİZE) - Haber: Gençağa Karafazlı
Rize'nin Pazar ilçesinde arazi sınırındaki duvar nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada akrabası Behzat Atacan'ı pompalı tüfekle öldürerek olay yerinden kaçan Ahmet Selçuk Yaşacan, polisin teslim ol uyarısını dinlemeyerek aynı tüfekle intihar etti.
Pazar ilçesine bağlı Ortayol köyünde, iddiaya göre 58 yaşındaki Ahmet Selçuk Yaşacan ile akrabası Behzat Atacan arasında arazi sınırında bulunan duvar nedeniyle tartışma çıktı.
Edinilen bilgilere göre, tartışmanın ardından evine giden Yaşacan, pompalı tüfeğini alarak Atacan'ın evine gitti. Yaşacan'ın burada açtığı ateş sonucu Behzat Atacan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeden kaçan Yaşacan'ın, Kesikköprü Mahallesi'nde aracında saklandığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini almaya gelinmesi halinde intihar edeceğini söylediği belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Yaşacan'a teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Yaşacan'ın çağrıya uymayarak pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.