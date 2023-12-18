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Karting yarışında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptu

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Brezilya'da karting kazasında saçları motora dolanan 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, kafa derisinin yüzde 80'i koptu. Kızının acil yardım almak için uzun süre beklediğini belirten anne Elizabeth, gecikmenin kafa derisinin dikilmesini imkansız kıldığını söyledi. Heloisa şu anda cilt nakli bekliyor ve psikolojik destek gerekiyor. Şirket ise güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye destek verdiklerini açıkladı

Brezilya'da, 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, erkek arkadaşının doğum günü kutlamalarında gerçekleşen karting etkinliğinde korkunç bir kaza geçirdi.

Heloisa'nınbeline kadar uzanan saçları karting aracının motoruna dolanınca,kafa derisi canlı canlı yüzde 80 oranında koparıldı. Ailesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Heloisa'nın kanlı bandajlar içinde hastane yatağında görülüyor. Olayın ardından geçen sürede Heloisa'nın uygun bir hastaneye ulaştırılamadığı için cerrahların kafa derisini başarılı bir şekilde dikmesi mümkün olmadı.

Heloisa'nın annesi Elizabeth Maria Ribeiro, kızının kaza sırasında güvenlik giysileri ve kask giydiğini, ancak kızlarının uzun saçlarının riski konusunda uyarılmadığını söyledi. Heloisa'nın acil yardım için 30 dakika beklediğini ve geç kalındığı için kafa derisinin uygun şekilde dikilemediğini belirtti. Şu anda Heloisa'nın cilt nakli ameliyatını beklediğini ifade eden Elizabeth, kızının psikolojik destek ve uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Brasilia Kart şirketi, pisti işleten firma olarak Heloisa'ya güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye tam destek sağlandığını açıkladı. Olayın polis tarafından incelenip incelenmediği ise henüz bilinmiyor.

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı

Kartin yarılında aracın motoruna saçını kaptıran genç kızın kafa derisi koptı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Brezilya Dünya Haberler

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