Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çarpıcı rapor: İsrail, bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), " Gazze'de Etnik Temizlik" başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı.

KDK raporunda, İsrail'in Gazze'yi topyekûn imha etme amacıyla Hiroşima'ya atılan yedi atom bombasından daha fazla bomba kullandığı, bunun yanında açlığı da savaş silahı haline getirdiği ifade edildi. Rapora göre, İsrail güçleri Gazze'de tarım alanlarını ve yaşam kaynaklarını kasten yok ederken, sağlık tesislerini, ibadethaneleri ve kültürel miras alanlarını da hedef aldı.

"GAZZE'NİN FİLİSTİNLİLERDEN ARINDIRILMASI" AMAÇLANDI

Rapor, İsrailli yetkililerin 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'nin Filistinlilerden "arındırılmasına" yönelik beyanlarının açık bir etnik temizlik niyeti taşıdığını ortaya koyuyor. KDK, İsrail'in bu süreçte Batı Şeria'nın yüzde 88'ini ilhak etmeyi planladığını ve aynı zamanda burada da ağır insan hakları ihlalleri işlediğini belirtiyor.

ULUSLARARASI MAHKEMELERE DELİL OLARAK SUNULDU

Kamu Denetçiliği Kurumu, Gazze'de yaşanan ihlallere ilişkin bugüne kadar bir "Özel Rapor" ve sekiz "Tematik Rapor" yayımladı. Bu raporlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve ilgili tüm kurumlara iletildi. KDK, hazırladığı belgelerin uluslararası mahkemelerde delil niteliği taşıdığını vurgularken, soykırım suçunun cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

"İNSANLIĞIN VİCDANINDA BİR LEKE OLARAK KALACAK"

KDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemiz her zaman Filistin halkının yanında olmuştur. Biz de bir insan hakları kurumu olarak, soykırıma karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu raporlar yalnızca bugünün tanıklığı değil, yarının tarihine bırakılan bir kayıt niteliği taşımaktadır. Gazze Soykırımı, insanlığın vicdanında kara bir leke olarak kalacaktır."