Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferinin ardından Marsilya'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao ile ilgilenmeye başladı.

DAHA ÖNCE DE TAKİP EDİLMİŞTİ

Paixao'nun Fenerbahçe'nin gündemine ilk kez gelmediği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus'un teknik direktörlük yaptığı dönemde de takip edilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez Marsilya'nın mali durumunun transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebileceği ifade edildi.

MARSİLYA SATIŞ YAPMAK ZORUNDA

Marsilya'nın finansal sorunlar nedeniyle 2027 yılına kadar toplam 150 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi. Fransız ekibinin bu nedenle Paixao için gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı.

GREENWOOD İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Paixao'nun Ligue 1'den ayrılmak için acele etmediği ve birçok Avrupa kulübünün de Brezilyalı futbolcuyu takip ettiği kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Paixao, Marsilya'da birlikte gol ürettiği Mason Greenwood ile bu kez Fenerbahçe forması altında buluşacak.