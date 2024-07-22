Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurması sonrasında gözler aday olarak gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi.

ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın ve Asya kökenli başkanı olacak.

Peki ilklerin siyasetçisi olarak adlandırılan Kamala Harris kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Kamala Harris, 1964 yılında Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde, yüksek eğitimli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Harris'in annesi Hindistan, babası da Jamaika doğumlu. Çift Harris henüz çocukken boşandıktan sonra Kamala'yı, çoğunlukla bir kanser araştırmacısı ve sivil toplum savunucusu olan annesi Shyamala Gopalan Harris büyüttü.

Annesinin onu ve kardeşi Maya'yı Oakland'deki siyah topluluklar arasına katmak için çabaladığını söyleyen Harris, otobiyografik kitabı 'The Truths We Hold'da "Annem iki siyah kız çocuk büyüttüğünün farkındaydı. Burada bizi kendine güvenli ve gururlu siyah kadınlar olarak büyütme konusunda kararlıydı" diye yazdı.

HARFİYEN UYDUĞU ANNE NASİHATI

Kamala Harris yine aynı kitapta annesi Gopalan'ın kendisine ve kız kardeşi Maya'ya şöyle dediğini anlatıyor: "Öylece oturup bir şeylerden şikayet etmeyin. Bir şeyler yapın!" Bu, hayatı boyunca Kamala Harris'in harfiyen uyduğu bir nasihat oldu. Annesinin Kanada'da bir iş bulması üzerine Harris'in yolu Oakland'tan Montreal'e de uzanır ve liseye bu ülkede başlar. Daha sonra tekrar ABD'ye dönen Harris, Amerikan tarihinde siyahların baskın olduğu okulların başında gelen Howard Üniversitesi'nde gitti. Siyaset bilimleri ve ekonomi okuduğu Howard Üniversitesi'nde, Güney Afrika'daki ırkçılık ve ABD'de ırk ilişkileri gibi siyasi konulara merak sardı.

Ardından San Francisco'daki California Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı, avukat oldu. 1990 yılında savcı olarak çalışmaya başlayan Harris, keskin zekâsı ve mücadeleci ruhu ile kısa sürede mesleki çevresinde üne kavuştu. Harris, otobiyografisinde geçmişte yaşadığı ayrımcılık tecrübelerini nasıl 'her konuda en iyi olma azmine' dönüştürdüğünü yazdı. Harris, 2003 yılında San Francisco'nun ilk kadın eyalet savcısı oldu; 2010 yılında ise altı rakibini alt ederek 32. Kaliforniya Eyalet Başsavcısı seçildi. ABD'de 'Attorney General' olarak adlandırılan bu pozisyon, başsavcı ile adalet bakanı görevlerini birleştiren bir görev. 3 Ocak 2011'de görevine başlayan Harris, sadece bu göreve gelen ilk kadın değil aynı zamanda Hint ve Afrika kökenli ilk kişiydi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜŞLERİ

Kamala Harris savunduğu görüşler nedeniyle hep tartışmalı bir isim oldu. Bir yandan ölüm cezasına karşı çıkarken, diğer yandan çocukları sürekli olarak okulda kaçan ailelerin bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemeye verdiği destekle partisindeki sol görüşlüleri karşısına aldı. 2015 yılında ise Senato'ya adaylığını koydu. Demokratların çoğunun desteğini alan Harris'in destekçileri arasında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile Başkan Yardımcısı Joe Biden da yer aldı. Kamala Harris, tarihteki ikinci siyah olarak 2017 yılında Senato'ya seçildi.

TARİHİ ZAFER

Adı daha önce de Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak geçen Harris, 2019 yılında adaylığını koyduğunda karşısında Joe Biden, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren vardı. Harris başlarda favori olarak gösteriliyordu. Ancak yıl içerisinde desteğini yitirdi ve Aralık 2019'da anket sonuçlarında desteğin az olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sonrasında ise seçim öncesi kampanyalarda Biden ile görüş ayrılıkları gündeme gelmiş olsa da başkan yardımcılığına aday gösterildi.

Biden Harris'ten, "Zeki, çetin, deneyimli bir savaşçı" diye bahsediyordu. İkili, Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'i 2020 seçimlerinde yenilgiye uğrattı. İkili, Trump taraftarlarının Kongre baskınından sadece iki hafta sonra 20 Ocak 2021'de yemin etti. Biden'ın kampanyasında arka planda yer alıyormuş gibi görünse de, ikilinin siyah kadınların yüzde 90'ından oy aldıkları düşünülürse, Harris'in siyah kadın kimliği bu zaferde etkili olmuş olabilir. Harris, 2014 yılından bu yana Yahudi kökenli bir avukat olan Douglas Emhoff ile evli. Emhoff'un daha önceki evliliğinden iki çocuğu bulunurken Harris'in çocuğu yok.