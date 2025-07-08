Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 6. kattaki bir dairede çıkan yangında mahsur kalan dört bebek, bir apartman görevlisinin olağanüstü cesareti sayesinde kurtarıldı.

Fousseynou Cissé adlı 39 yaşındaki kapıcı, yangın sırasında apartmanın dış cephesindeki dar çıkıntıya çıkarak içerideki ailelere seslendi. Dumanlarla kaplı pencereden içerideki anne babalara ulaşan Cissé, çocukları tek tek aldı ve komşu binadaki bir kişiye uzattı.

İlk olarak beş aylık bir bebeği kurtaran Cissé, ardından bir yaşındaki bir diğer çocuğu da aynı yöntemle dışarı çıkardı. Ama burada da durmadı; toplamda dört çocuk ve iki yetişkini daha güvenli alana ulaştırdı.

Olay, Paris'in kuzeyindeki bir apartmanda yaşandı. Cissé, o anı şöyle anlattı:

"Koltukta uzanıyordum, pencereden bir annenin bebeğiyle yardım istediğini gördüm. Eşime çocuğumuzu alıp dışarı çıkmasını söyledim ve hemen yardıma koştum. Hiç düşünmedim, sadece hayat kurtarmak istedim."

Yangın ikinci katta başlamış ama dumanlar kısa sürede üst katlara yayılmıştı. Merdivenler kullanılamaz hale gelince, üst katlarda mahsur kalan aileler çaresiz kaldı.

Cissé, başka bir dairenin çatı penceresinden dışarı çıkarak iki bina arasındaki boşlukta ayaklarını açarak denge kurdu. Bu şekilde çocukları karşı binadaki kişiye uzattı.

"Komşularımın panik halinde olduğunu görünce tereddüt etmedim," dedi.

"Ayaklarımı iki bina arasına açıp sabit durdum ve çocukları dışarı çıkardım."

Yangın sırasında evde bulunan Naomi adlı kadın, kendi çocuklarıyla birlikte komşusunun bebeklerini de kurtarmaya çalışıyordu. Ancak yoğun duman nedeniyle içeride neredeyse hiçbir şey görünmüyordu.

Naomi:

"Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Her yer dumandı. Tek çaremiz dışarı bağırmak oldu," dedi.

Cissé'nin kahramanca müdahalesi sayesinde kimse hayatını kaybetmedi. Ancak 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, "18. bölgenin kahramanı" ilan edilen Cissé'nin resmi olarak ödüllendirileceğini açıkladı.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fransız senatör Rémi Féraud, Cissé için şunları yazdı:

"Gerçek anlamda bir cesaret örneği. Fousseynou Cissé, Paris'in takdirini fazlasıyla hak ediyor."

Avrupa Parlamentosu üyesi Matthieu Valet ise şu sözleri kullandı:

"Elinde ne kask vardı, ne ekipman… Sadece cesaretiyle dört çocuğun ve bir annenin hayatını kurtardı."