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Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı

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Kuzey Carolina'da biyoloji öğretmeni Gabriela Neufeld, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesi üzerine öğrencinin annesi tarafından yakalandı. Öğrenci, Neufeld ile en az beş ilişkiye girdiğini ifade etti. Öğretmen görevinden istifa etti, tutuklandı ve cinsel ilişki suçuyla yargılanıyor. Okul yönetimi, ilişkiyi bilmesine rağmen sadece uyarıda bulundu.

ABD'de kadın biyoloji öğretmeni Gabriela Neufeld, , bir erkek öğrencisi ile parka park ettiği arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafı basıldı.

Kuzey Carolina'da Neufeld'in öğrencisi ile ilişkiye girdiği iddialarının yayılmasından sonra öğrencinin annesi oğlunu cep telefonundan takip etti.

Oğlunu telefonda takip anne, oğlunu Neufeld ile parkta aracında ilişkiye girerken yakaladı.

Annenin şikayeti üzerine görevinden istifa eden Neufeld, tutuklandı. Polise ifade veren öğrenci, öğretmeni ile en az beş ilişkiye girdiğini söyledi.

Yapılan incelemede, okul yönetiminin Neufeld ile öğrencisi arasındaki ilişkiyi bildiğini fakat sadece uyardığı ortaya çıktı.

Okul Müdürü Marc Angerer, velilere gönderdiği mesajda şunları söyledi: "Personel bilgilerini tartışamasam da, bu konuyu ciddiye aldığımızı size bildirmek istedim. Bu duruma ilişkin endişelerinizi paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin emniyeti ve emniyeti hepimiz için büyük önem taşıyor ve bu sıkıntılı bir durum olsa da kolluk kuvvetleri tarafından yönetiliyor."

ABD'de cinsel rıza yaşı genellikle 18 olsa da, cinsel aktivitenin rızaya dayalı olup olmamasının hiçbir önemi olmadığı için öğretmenler ve öğrenci arasındaki ilişki suç sayılıyor.

Neufeld, tutukluluk hali devam ederken dava devam ediyor.

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı

Kadın öğretmen, erkek öğrencisi ile arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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