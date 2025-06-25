Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
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Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe katılmak üzere İtalya'ya gittiler. Görkemli bir düğün organizasyonu hazırlayan çift, ünlü isimlerin yanı sıra aile ve arkadaşları içinde yer alıyor. Ivanka, kırmızı ve krem renkli şık bir takımla dikkat çekti. Düğüne, Trump ailesinden başka isimlerin de katılması bekleniyor.

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'te yapılacak düğünlerine katılmak için İtalya'ya gitti. Çift, üç çocuklarıyla birlikte şehre ulaştı ve şimdiden tatil havasına girdikleri görüldü.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, aileleri, arkadaşları ve ünlü davetliler için günler sürecek görkemli bir düğün organizasyonu hazırladı. Salı günü Ivanka ve Jared, çocukları Arabella (13), Joseph (10) ve Theodore (8) ile birlikte su taksisine binerken görüntülendi.

Ivanka Trump, kırmızı ve krem renkli, uyumlu iki parçadan oluşan şık bir takımla dikkat çekti. La DoubleJ markasına ait olan bu takımın üst parçası 550 dolar, eteği ise 620 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ivanka, sade bir güneş gözlüğü ve yazlık hasır çantasıyla kombinini tamamladı. Saçlarını ise sıcak havadan etkilenmemek için topuz yaptı.

Jared Kushner da keten gömlek ve haki pantolondan oluşan rahat tarzıyla dikkat çekti.

Düğüne yalnızca Ivanka değil, Trump ailesinden başka isimlerin de katılması bekleniyor. Ayrıca Orlando Bloom, Katy Perry, Kim Kardashian ve Kris Jenner gibi pek çok ünlü ismin de davetliler arasında olduğu konuşuluyor.

Başlangıçta Cumartesi gecesi Venedik'teki Scuola Grande della Misericordia'da yapılması planlanan düğün partisinin, yerel basına göre Arsenale bölgesinde başka bir mekâna taşındığı bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre organizasyon için Venedik'teki yaklaşık 60 su taksisi rezerve edildi. Aynı zamanda adadaki 400 gondolun bir kısmı da bu özel etkinlik nedeniyle hizmet dışı bırakıldı. Düğün için yaklaşık 200 misafirin lüks otellerde konaklaması bekleniyor. Bu oteller arasında geceliği 2.700 doları bulan The Aman ve 2.000 dolardan başlayan fiyatlarla hizmet veren Hotel Cipriani de var.

Misafirleri, şehre geldikten sonra çeşitli sürprizler bekliyor. Ünlü pastane Rosa Salva Venetia, düğün haftasında tatlı ikramlarını sağlayacak. Menüde İtalyan mutfağının klasik tatlıları olan tiramisu, kremalı hamur işleri ve geleneksel kızarmış tatlı "fritelli" yer alacak. Ancak düğün pastasını bu pastane hazırlamayacak.

Bir kaynağa göre, davetlilere lüks hediyeler verilmesi planlanıyor. Hangi hediyelerin verileceği bilinmiyor, ancak düğünün büyük bir gösteriye dönüşeceği kesin.

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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