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Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü

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Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
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EPDK, elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanma şartlarını değiştirdi. 1 Ocak 2027'den itibaren yıllık elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaat ve üzeri olan mesken aboneleri devlet desteği kapsamından çıkarılacak. Aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime ve yaklaşık 820 liralık faturaya karşılık gelen bu sınırı aşan aboneler, elektriği gerçek maliyeti üzerinden kullanacak ve daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Yeni düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün gerçekleştirilen Kurul toplantısında 2027 yılında uygulanacak elektrik tüketim limitini belirledi.

Alınan karara göre, mesken aboneleri için devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanma sınırı yıllık 3 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu miktar, aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime karşılık geliyor. Mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında aylık ortalama yaklaşık 820 lira ve üzeri elektrik faturası bulunan aboneler, yıllık tüketimlerinin belirlenen sınırı aşması halinde devlet desteği kapsamından çıkarılacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

6,5 MİLYON ABONEYİ ETKİLEYECEK

Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. EPDK'nin verilerine göre, yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesi yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olacak. Bu sayı, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

SINIRI AŞAN ABONELER ARTIK DAHA FAZLA ÖDEYECEK

EPDK, alınan kararla ulusal elektrik tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Düzenleme, belirlenen yıllık tüketim sınırını aşan abonelerin devlet tarafından desteklenen tarifeden çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden temin etmesini öngörüyor. Dolayısıyla karar, bütün abonelere yönelik genel bir elektrik zammı anlamına gelmiyor. Ancak tüketim sınırını aşan abonelerin faturalarında artış yaşanabilecek.

KİMLER DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK?

Yeni düzenlemede bazı tüketici grupları kapsam dışında tutuldu. Mesken abone grubunda yer alan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemeden etkilenmeyecek. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden muaf olacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda uygulanan tüketim sınırı değiştirilmediğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüketiciler de yeni karardan etkilenmeyecek. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için belirlenen yıllık 15 bin kilovatsaatlik sınırda da değişikliğe gidilmedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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