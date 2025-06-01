İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ukrayna, Rusya'ya tüm dünyayı şaşırtan bir saldırı düzenledi. Ukrayna ordusuna ait dronlar, Rus havalimanlarındaki bombardıman uçaklarını hedef aldı. 40'dan fazla Rus bombardıman uçağı vurulurken, uçakların nükleer taşıyabildiği belirtildi.

Saldırının Rusya'nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarında gerçekleştiği öğrenildi. Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye Ukrayna'nın İHA saldırısı düzenlediğini kaydederek, "Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor." ifadelerini kullandı. Sükunet çağrısı yapan Çibis, sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını istedi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA'ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı'nda Ukrayna'nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA'ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik büyük çaplı bir İHA operasyonu yaptığı belirtildi. Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40'tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia edilirken, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştiği Ukrayna kaynaklı görüntüler hızla yayıldı.

Saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Ukrayna dronlarının kamyonlardan havalandığını doğrulayarak, Sibirya'da Sredniy'deki askeri üsse düzenlenen saldırıda kullanılan dronların bir kamyondan havalandığını açıkladı. Öte yandan dron yüklü kamyonların bazıları imha edilirken, bazı kamyonlardan dronların kalkması ise bölge halkı tarafından engellenmeye çalışıldı.