İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile İngiltere arasında savunma alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

TÜRKİYE 44 ADET EUROFİGHTER ALACAK

Taraflar, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını kapsayan anlaşmayı resmen duyurdu. Buna göre Türkiye, İngiltere'den 20, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 olmak üzere toplam 44 adet Eurofighter Typhoon satın alacak. Anlaşma, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine yeni nesil savaş uçaklarının dahil edilmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'NIN ORTAK PROJESİ OLAN ÇOK ULUSLU ÜRETİM

Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından kurulan bir konsorsiyumun ortak ürünü olarak öne çıkıyor. Ancak üretim ortaklarından biri olan Almanya'nın onayı olmadan, diğer ülkelerin üçüncü ülkelere satış yapması mümkün olmuyor. Bu yönüyle Eurofighter, hem teknolojik hem de diplomatik açıdan Avrupa'nın en karmaşık savunma projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

TASARIMDA ÜÇ UÇAĞIN İZLERİ

Eurofighter'ın tasarım sürecinde, Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarından esinlenildi. Gelişmiş elektronik sistemleri sayesinde hedefleri kısa sürede tespit ve takip edebilen Eurofighter, yüksek manevra kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE GÖKYÜZÜNDE FARK YARATIYOR

Eurofighter Typhoon'un kanat açıklığı 10.95 metre, boş ağırlığı 16 bin kilogram, azami kalkış ağırlığı ise 23 bin 500 kilogram. Uçak, 5 bin litrelik yakıt kapasitesine ve 60 kN motor gücüne sahip. Yüksek irtifada azami 2.495 km/saat hıza ulaşabilen Typhoon, 65 bin feet (yaklaşık 2.900 km) menzili ile uzun menzilli görevlerde üstün performans sağlıyor. Deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 km/saat) hıza çıkabiliyor. Çeviklik, gelişmiş sensör sistemleri ve elektronik savaş kabiliyetiyle Eurofighter Typhoon, modern hava muharebesinin en etkili savaş uçakları arasında yer alıyor.

EUROFİGHTER TYPHOON KAÇINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI?

Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil savaş uçağı kategorisinde yer alıyor. Bu sınıf, uçağın sahip olduğu gelişmiş aviyonik sistemler, yüksek manevra kabiliyeti ve modern savaş teknolojilerine uyumuyla tanımlanıyor. İlk olarak hava üstünlüğü görevleri için geliştirilen Typhoon, zamanla hava-yer saldırıları, keşif ve elektronik harp gibi farklı görevleri de başarıyla yerine getirebilen çok rollü bir jet haline dönüştü. Her ne kadar 5. nesil savaş uçakları (örneğin F-35) kadar gelişmiş radar görünmezliği (stealth) teknolojisine sahip olmasa da, düşük radar izi ve supercruise yani art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçabilme yeteneği sayesinde 4.5 nesil sınıfının en etkili modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Üretici ülkeler olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı; Avusturya, Katar, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkelere teslim edildi.