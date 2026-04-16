Ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı. Okul çevrelerinde polis denetimleri ve şüpheli şahıs kontrolü yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Evli kadından ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu

ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı