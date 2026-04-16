Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih’e 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Eflatun-beyazlıların elenmesine rağmen Arda Güler performansıyla geceye damga vurdu.

REAL MADRİD VEDA ETTİ

İlk maçta sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, deplasmanda da 4-3 mağlup oldu. Toplamda 6-4’lük skorla tur atlayan Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede tempo ve gol düellosu ön plandaydı.

ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada 2 gol atan Arda Güler, takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa basınının da dikkatini çekti ve geceye adını yazdırdı.

FRİKİK GOLÜ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Milli futbolcunun en çok konuşulan anı ise frikikten attığı gol oldu. Arda Güler’in kullandığı serbest vuruşta topu çıkarmak isteyen Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, dengesini kaybederek filelerin içine düştü.

NEUER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen Neuer’in bu anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntü, dünya basınında geniş yankı uyandırırken Arda Güler’in golü geceye damga vuran anlardan biri olarak öne çıktı.

