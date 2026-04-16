Arda Güler'e karşı çaresiz kaldı! Neuer'den ilk yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli futbolcudan yediği gollerle ilgili açıklamada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, sahasında Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İki maç sonunda 6-4’lük üstünlük sağlayan Alman ekibi turu geçerken, Arda Güler performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI

Real Madrid formasıyla sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, biri frikikten olmak üzere attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, ortaya koyduğu performansla maçın en çok konuşulan ismi oldu.

NEUER’DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Arda Güler’in gollerine ilişkin açıklamalarda bulundu. DAZN’a konuşan deneyimli kaleci, ilk golde yaptığı hataya dikkat çekerek, “Topu Stani’ye göndermek istedim ama kötü bir vuruş yaptım. Bu tamamen benim hatamdı” ifadelerini kullandı.

“ONU ÖZEL KILAN ŞEY BU”

Arda Güler’in yeteneğine de vurgu yapan Neuer, “Topa çok hızlı hakim oldu. Frikikte de bunu gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel yapan da bu” dedi.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı
Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

3 yaşındaki Bayram'dan acı haber! Cansız bedeni derede bulundu
Demet Özdemir’den eleştirilere sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım