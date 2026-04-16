Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin polis müfettişi babası Uğur Mersinli, mahkemede verdiği ifadede "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım" dedi.

  İsa Aras'ın babası Uğur Mersinli, pazartesi günü oğluna poligonda atış yaptırdığını ifade etti.
  İsa Aras'ın kullandığı 5 silah ve mermiler, babası Uğur Mersinli'ye ait taşıma ruhsatlı silahlardandı.
  İsa Aras, yaklaşık 2 aydır bir psikoloğa gidiyordu ve psikolog, onun toplumla uyum sorunları olabileceğini belirtmişti.

Türkiye Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede yaşanan silahlı saldırının şokunu atlatamadan, dün Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldaki katliam ile sarsıldı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, beş silah, yedi şarjörle geldiği okulda iki sınıfa girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda dokuz kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

Olayın yankıları sürerken saldırganın polis müfettişi babası Uğur Mersinli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mahkemedeki ifadesinde pazartesi günü oğluna poligonda atış yaptırdığını belirten baba, şu sözlere yer verdi: "Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş.

SİLAHLARI NASIL ALDI? 

Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.

"ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUKTUR"

Oğlum İsa Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı.

"İKİ AYDIR PSİKOLOGA GİDİYORDU"

Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

"SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNARDI"

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

"SİLAHLA ATIŞ YAPTIRDIM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıkagan soylu:

14 yaşındaki çocuğun atış poligomunda ne işi var. Bu adam kendi elleriyle cani yaratmış...

Haber YorumlarıBarış Beydilli:

Adam çocuğun hevesini bir şekilde aldırmaya çalışmış, atış yapmasa bu olan vahset olmayacak mıydı ? Bunun ne yaşla ne silahla ilgisi var gerçek sorun neden psikolojiler bu kadar kötü. Her zaman gerçek sorunlara odaklanılmiyor. Şimdi de güvenlik zaafiyeti konuşuluyor ne alakasi var. Okulda polis olsa ne olacak bir sınıfa girip taradıktan sonra polis gelene kadar. Basit düşünmeyin. Zaten basit düşündükleri için bu sorunları yaşıyoruz.

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Babasının polis olmasını anladık da annesi de öğretmen bunu nereye koyalım.

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bir insan nasıl 8 10 tane ruhsat alabilir kim verdi bu ruhsatları ona

Haber Yorumlarıenes Aldemir:

şimdi herkes eleştirecek uzmanlar saatlerce konuşacak.sendikalı öğretmenler derse girmeme kararı aldı önlem alınması isteği ile.kızımda 3 gün okuldan uzak kaldı. Öğretmenleri suçlamak için söylemiyorum fakat EN ÖNEMLİ KISIM GÖZDEN KAÇIYOR 9 kişinin katili babası emekli emniyet mensubu ,annesi de öğretmen. yani toplumun kilit taşı olan kişiler bile kendi sorunlu çocukları ile ilgilenmemiş. bundan ötesi yok. ayrıca babada tam 9 tane ruhsatlı silah nasıl olur bakalım bunun sorumluları buluncakmı

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Emniyet genel müdürü olsa bile bu kadar silah ve merminin ne işi var bir kişide.Ordu mu kuracaktı.Emniyet mensubuna 1 tane silah verilmesi yeterli değil mi.Sonra polis karakollarda da oturmamalı.Polis sokakta olmalı,hatta polis oldugunun kimse farkında olmamalı.Ama bunlara varıncaya kadar şu TV.lerdeki mafya,aşiret dizilerinin kaldırılması ya da gece 12-1'den sonra yayinlanmalidir.Adam öldürmek sıradan bir olay haline geldi sanki insanların zihninde.

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

iyi halt ettin, 14 yaşında bir çocuğun atışla silahla ne işi olur

Haber YorumlarıSerdar Kocakaya:

Hemen her babası polis olan ergen kız ya da erkek çocuk silahıyla atış yapar... Muhtemelen çok Kendi haline bırakılmış

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı

9 kişiyi öldüren saldırganı, öğretmeni anlattı
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı

9 kişiyi öldüren saldırganı, öğretmeni anlattı
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu