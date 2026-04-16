Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Türkiye Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede yaşanan silahlı saldırının şokunu atlatamadan, dün Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldaki katliam ile sarsıldı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, beş silah, yedi şarjörle geldiği okulda iki sınıfa girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda dokuz kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken saldırganın polis müfettişi babası Uğur Mersinli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mahkemedeki ifadesinde pazartesi günü oğluna poligonda atış yaptırdığını belirten baba, şu sözlere yer verdi: "Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş.

SİLAHLARI NASIL ALDI?

Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.

"ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUKTUR"

Oğlum İsa Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı.

"İKİ AYDIR PSİKOLOGA GİDİYORDU"

Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

"SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNARDI"

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

"SİLAHLA ATIŞ YAPTIRDIM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım."