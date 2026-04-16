Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kullanılan 5 tabancanın, saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına kayıtlı ruhsatlı silahlar olduğu tespit edildi. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralılardan 6'sının durumu ağır.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıda kullanılan silahların kaynağına ve soruşturmanın detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMAYI GENİŞ EKİP YÜRÜTÜYOR

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6’sının durumu ağır olmak üzere 13 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

SİLAHLAR BABASINA AİT ÇIKTI

Olayda kullanılan 5 tabancanın, saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına kayıtlı ruhsatlı silahlar olduğu tespit edildi. Ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderilirken, baba Uğur Mersinli gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mersinli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLGİSAYARINDAN EYLEM PLANI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında saldırgana ait dijital materyaller de incelendi. Evde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede, 11 Nisan 2026 tarihli ve büyük bir eylem planına işaret eden bir belgeye ulaşıldığı açıklandı.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ

Başsavcılık, elde edilen mevcut bulgular doğrultusunda saldırının herhangi bir terör bağlantısına işaret etmediğini, olayın bireysel bir eylem olarak değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan yayın yasağına rağmen provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

DİJİTAL PLATFORMLAR DA İNCELENİYOR

Yetkililer, çocukları olumsuz eylemlere yönlendirebilecek dijital içeriklerin de soruşturma kapsamında mercek altına alındığını belirtti. Soruşturmanın çok yönlü ve derinleştirilerek sürdürüldüğü vurgulandı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOktay Şahin:

Benim polis arkadasm var oglu silahının oldugunu bile bilmez eve getirmiyorum der kısaca yani sen nasıl farkında degilsin sende olan bir seyin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

