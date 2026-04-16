Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Bir velinin öğretmenin sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermesiyle başlayan tartışma, karşılıklı sert mesajlarla büyüdü. Mesajları okuyan bir kesim öğretmene hak verirken, bir kesim de velinin haklı olduğunu belirtti.

  • Bir veli, öğretmenin sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek 'Öğrencilerinizin takip ettiği bir hesapta bu şekilde fotoğraf paylaşmanız bir eğitimciye yakışıyor mu?' dedi.
  • Öğretmen, velinin eleştirisine 'Ne giyip ne paylaşacağımı size mi soracağım?' ve 'Bir eğitimci olarak yakışıp yakışmadığı sizi ilgilendirmez' diyerek karşılık verdi.
  • Veli, 'Biz o okula o kadar parayı siz kendinizi teşhir edin diye ödemiyoruz' diyerek tepkisini sürdürdü ve konuyu okul yönetimine taşıyacağını belirtti.

Bir velinin öğretmene attığı mesajla başlayan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre veli, öğretmenin sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, “Öğrencilerinizin takip ettiği bir hesapta bu şekilde fotoğraf paylaşmanız bir eğitimciye yakışıyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

“NE PAYLAŞACAĞIMI SİZE Mİ SORACAĞIM?”

Öğretmen ise eleştirilere "Ne giyip ne paylaşacağımı size mi soracağım?” diyerek tepki gösterirken, “Bir eğitimci olarak yakışıp yakışmadığı sizi ilgilendirmez” karşılığını verdi. 

VELİ GERİ ADIM ATMADI

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Veli, “Biz o okula o kadar parayı siz kendinizi teşhir edin diye ödemiyoruz” diyerek tepkisini sürdürdü ve konuyu okul yönetimine taşıyacağını belirtti.

TARTIŞMA SERT SÖZLERE DÖNÜŞTÜ

İlerleyen mesajlarda taraflar arasındaki gerilim daha da arttı. Karşılıklı hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı yazışmalarda, tarafların birbirine ağır sözler sarf ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ortaya çıkan mesajlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim öğretmenin özel hayatına müdahale edildiğini savunurken, diğer kesim eğitimcilerin sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

İşte ikili arasındaki o tartışma; 

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Çocuklarını okul kapısından değil morgdan aldılar

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyakup dündar:

öğretmen öğretmen gibi olmalı

Haber YorumlarıMihrali:

öğretmen rolmodel bir şahıştır. Her haliyle hem öğrencilerine, hem de topluma örnek olmalıdır. öğretmenlik fotomodellik değildir. Bu mesleği bu şekilde kabul edenler öğretmenlik mesleğini seçmelidir.

Haber Yorumlarıdxmg4yw4kg:

öğretmenliğin bir şerefi bir onuru var kendini teşhir etmek elbette bir özgürlük ve bunu yapmak serbest ama öğretmenliği yapma …

Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Düzmece haber hangi okul öğretmenin adı ne böyle haberler yapmayın

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu

Munzur Çayı'nda kan donduran görüntü! Ekipler harekete geçti