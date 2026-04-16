Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Bir velinin öğretmene attığı mesajla başlayan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre veli, öğretmenin sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, “Öğrencilerinizin takip ettiği bir hesapta bu şekilde fotoğraf paylaşmanız bir eğitimciye yakışıyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

“NE PAYLAŞACAĞIMI SİZE Mİ SORACAĞIM?”

Öğretmen ise eleştirilere "Ne giyip ne paylaşacağımı size mi soracağım?” diyerek tepki gösterirken, “Bir eğitimci olarak yakışıp yakışmadığı sizi ilgilendirmez” karşılığını verdi.

VELİ GERİ ADIM ATMADI

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Veli, “Biz o okula o kadar parayı siz kendinizi teşhir edin diye ödemiyoruz” diyerek tepkisini sürdürdü ve konuyu okul yönetimine taşıyacağını belirtti.

TARTIŞMA SERT SÖZLERE DÖNÜŞTÜ

İlerleyen mesajlarda taraflar arasındaki gerilim daha da arttı. Karşılıklı hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı yazışmalarda, tarafların birbirine ağır sözler sarf ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ortaya çıkan mesajlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim öğretmenin özel hayatına müdahale edildiğini savunurken, diğer kesim eğitimcilerin sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

İşte ikili arasındaki o tartışma;

Kaynak: Haberler.com