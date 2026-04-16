Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri ailelere teslim edilirken, hastane önünde acı dolu anlar yaşandı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
CENAZELER TESLİM EDİLİYOR
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından yakınlarına veriliyor. Hastane önünde toplanan aileler büyük acı yaşadı.
HASTANE ÖNÜNDE BÜYÜK ACI
Yakınlarının cenazelerini teslim alan aileler gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşların baygınlık geçirdiği görüldü. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.