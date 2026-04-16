Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir çoban tarafından bulunan annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu ise silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili araştırma ve gözaltılar sürüyor.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.

SİLAHLA VURULMUŞTU

Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ DE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
