İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden biri olarak gösterilen "Delta Force" tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyona ilişkin ayrıntıların sınırlı olduğu belirtilirken, ABD kaynaklarında birimin adı öne çıktı.

DÜNYA ÇAPINDA OPERASYONLARLA ANILIYOR

Delta Force'un geçmişte farklı ülkelerde yürütülen yüksek profilli operasyonlarla da gündeme geldiği hatırlatıldı. Birimin, uluslararası ölçekte aranan veya hedef alınan bazı isimlere yönelik operasyonlarda görev aldığı ifade edildi.

Pablo Escobar

EL CHAPO, EL-BAĞDADİ, SADDAM HÜSEYİN VE PABLO ESCOBAR

Paylaşılan bilgilere göre Delta Force'un adı; uyuşturucu karteli lideri El Chapo, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da geçti.

El Chapo

GİZLİLİK VE SEÇKİN EĞİTİM VURGUSU

ABD'de özel operasyon birimleri arasında en üst düzey yapılanmalardan biri olarak değerlendirilen Delta Force'un, hedef odaklı görevlerde rol aldığı; operasyonlarına ilişkin pek çok detayın ise gizlilik kapsamında kamuoyuna sınırlı yansıdığı belirtildi.

DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi

Saddam Hüseyin