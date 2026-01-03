Haberler

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu ABD ordusunun en seçkin birliklerinden "Delta Force"un yürüttüğü belirtildi. Birimin geçmişte El Chapo, El-Bağdadi, Saddam Hüseyin ve Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da yer almıştı.

  • Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun ABD ordusunun Delta Force birimi tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.
  • Delta Force'un geçmişte El Chapo, Ebu Bekir el-Bağdadi, Saddam Hüseyin ve Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda görev aldığı belirtildi.
  • Delta Force'un operasyonlarına ilişkin pek çok detayın gizlilik kapsamında kamuoyuna sınırlı yansıdığı ifade edildi.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden biri olarak gösterilen "Delta Force" tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyona ilişkin ayrıntıların sınırlı olduğu belirtilirken, ABD kaynaklarında birimin adı öne çıktı.

DÜNYA ÇAPINDA OPERASYONLARLA ANILIYOR

Delta Force'un geçmişte farklı ülkelerde yürütülen yüksek profilli operasyonlarla da gündeme geldiği hatırlatıldı. Birimin, uluslararası ölçekte aranan veya hedef alınan bazı isimlere yönelik operasyonlarda görev aldığı ifade edildi.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sırPablo Escobar

EL CHAPO, EL-BAĞDADİ, SADDAM HÜSEYİN VE PABLO ESCOBAR

Paylaşılan bilgilere göre Delta Force'un adı; uyuşturucu karteli lideri El Chapo, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da geçti.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sırEl Chapo

GİZLİLİK VE SEÇKİN EĞİTİM VURGUSU

ABD'de özel operasyon birimleri arasında en üst düzey yapılanmalardan biri olarak değerlendirilen Delta Force'un, hedef odaklı görevlerde rol aldığı; operasyonlarına ilişkin pek çok detayın ise gizlilik kapsamında kamuoyuna sınırlı yansıdığı belirtildi.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sırDEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sırSaddam Hüseyin

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıözgün özen :

Ne biçim ülke başkanlarını kaciriyo haydut ABD bişey yapamıyorlar..

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Para para para,kendileri teslim etti.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Kendi korumaları paket etti,onlara verdi.başka türlü nereden bilecekler yerini.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

O kadar becerikliydiler Afganistan'dan neden kaçtılar.Ladin'in korumaları,ağır silahları yokken bile bir helikopter kaybettiler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

