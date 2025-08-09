İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüyor

İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüyor
Haber Videosu

Filistin'e Destek Platformu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü Beyazıt Meydanı'ndan başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.

İstanbul'da, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜYOR

Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanda ilk önce akşam namazı kılındı. Akşam namazının ardından "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve 'Gazzeli çocuklar bizi bekliyor' sloganları atıldı.

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

TÜRKİYE VE FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

AYASOFYA'DA TAMAMLANACAK

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

İstanbul'da 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Samsunspor lige 3 puanla başladı

Samsun'da 3 gollü nefes kesen maç
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Bu yürüyüşler sayesinde, kınamalar sayesinde Ayasofya ya varınca gazze kurtulur kesin.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıERDOĞAN ÖZKAN:

Hakkını verelim çok iyi kınıyoruz

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Kalabalığa seslenin otobus kaldırıyoruz gazzeye cihada varmisiniz de on dakka sonra bir kisiyi bulamazsiniz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

yönetenin yerine cesaretli biri zeki biri olsaydı şuan israil bizim topragımızdı .hem zülmü durdururduk hem ekonomi düzeltirdk filistinlere ev yapardık taamamdır israillileride Amerikaya yollardık ama suanki trumpın calışanı bildigin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Tbmm ye yürüyün, cumhurbaşkanlığı konutuna yürüyün, boş boş spor yapmayın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

o bayraktaki kırmızı ok ucu Osmanlı’ya karşı birleşmiş Arap kabilelerinden ölen kişileri temsil ediyor. mevali kime denir?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Antalya'da deniz bile yanıyor! Sıcaklık 32 dereceye ulaştı

Sıcaktan bunalıp denize koşanlara şok!
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.