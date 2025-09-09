İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef alan bir suikast saldırısı düzenledi.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA ART ARDA PATLAMALAR

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL ÜSTLENDİ

İsrail Ordu Radyosu, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.

"SALDIRIYA 10 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI"

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde; saldırıda toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı, 1800 metreden füze fırlatıldığı belirtildi.

HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Heyette, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yer aldığı tahmin edilirken, Hamas'tan saldırı sonrasında henüz bir açıklama yapılmadı. Katar basını ise saldırıda el-Hayya'nın ofis müdürü ve oğlunun saldırıda kaybettiğini iddia etti.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: KATAR'IN YANINDAYIZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısına, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Saldırının ardından İsrailli sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye yönelik tehdit dolu ifadeler içeren paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Bu mesajlardan biri de İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meir Masri'den geldi. Aynı zamanda bir yedek subay da olan Masri, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir." ifadeleri ile küstah bir tehditte bulundu.