Haberler

Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Gaziantep'te Zeliha B., 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8. kattan atladı. Anne hayatını kaybetti, ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ATLADI

Olay, öğle saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha B. (32), kendisiyle yaşayan 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına alarak 8'inci kattaki evlerinden bilinmeyen bir nedenle aşağı atladı. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası siteye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan anne Zeliha B. ile oğlu A.B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Zeliha B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı oğlu A.B.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi