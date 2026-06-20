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Fas, İskoçya karşısında tek golle galip

Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas ile İskoçya karşı karşıya geldi. Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas, 1-0 kazandı.

FAS TEK GOLLE KAZANDI

Mücadeleye hızlı başlayan Fas'a galibiyet golünü maçın henüz 2. dakikasında Saibari kaydetti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda da skoru koruyarak maçı kazanmayı başardı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Fas, Haiti ile karşı karşıya gelecek. İskoçya, Brezilya ile kozlarını paylaşacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Kirman:

Fas üst turu garintiledi o zaman

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