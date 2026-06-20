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Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Haber Videosunu İzle
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
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A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco’da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 

SAN FRANCISCO'DA TÜRK RÜZGARI

Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü. Çevre şehirlerden, Avrupa’dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor. Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

HEP BİRLİKTE STADYUMA YÜRÜNECEK

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna’da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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