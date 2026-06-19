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Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı

Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından TSK'dan ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, açtığı davayı kazandı. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç işleminin hukuka uygun olmadığı ve ölçülülük ilkesine aykırı bulunduğu gerekçesiyle durdurdu.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde, teğmenlerin kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasıyla ilgili yürütülen davada önemli bir hukuki gelişme yaşandı.

YARBAY HAKKINDAKİ İHRAÇ KARARI DURDURULDU

Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, karara karşı açtığı davayı kazandı.

İdare Mahkemesi, Kurmay Yarbay Türkoğlu hakkında verilen ihraç kararının hukuka uygun olmadığına ve "ölçülülük ilkesine" aykırı düştüğüne hükmederek işlemi durdurdu. 

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİN TÖRENİ

30 Ağustos 2024 tarihindeki Kara Harp Okulu mezuniyet merasiminin resmi kısmı bittikten sonra, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu liderliğindeki bir grup yeni mezun teğmen kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla başlayan tartışmalarda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amirlerin ikazlarına rağmen organize edilen bir disiplinsizlik ve emir-komuta zinciri ihlali olarak değerlendirilmişti. Neticede MSB tarafından açılan idari soruşturma kapsamında, metnin içeriğinden bağımsız olarak "hizmete engel davranış ve disiplinsizlik" gerekçesiyle, başta dönem birincisi olmak üzere olaya öncülük eden 5 teğmen hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç kararı verilmişti.

Teğmenlerle birlikte 3 komutan da kılıçlı yemini engelleyemediği gerekçesiyle ihraç edilmişti. Komutanlardan önce Albay Alper Topsakal, ardından Binbaşı Murat Ertürk mahkeme kararıyla göreve iade edilmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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