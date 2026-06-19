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Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı Haber Videosunu İzle
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı
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Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray, Ankara'da ailesiyle birlikte trafikte maganda dehşeti yaşadı. Eşi ve çocuğuyla evine dönerken yol verme tartışması nedeniyle tacize uğrayan ünlü türkcü evinin önüne kadar takip edilip saldırıya maruz kaldı. Araç içinde kaydedilen görüntülerde eşinin "Çocuklar var, sakın!" çığlıkları duyulurken, olayın faili polis ekiplerince yakalandı.

  • Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, eşi ve çocuğuyla birlikte trafikte yol verme tartışması nedeniyle saldırıya uğradı.
  • Saldırgan, Altunsaray'ı evinin önünde darp etti; eşi araç içinde 'Çocuklar var!' diyerek çığlık attı.
  • Ankara Emniyeti ve Başsavcılığı koordinasyonunda saldırgan gözaltına alındı.

Ankara'da Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray ve ailesi, trafikte akılalmaz bir maganda dehşetinin kurbanı oldu. Eşi ve çocuğuyla birlikte evine dönen ünlü sanatçı, trafikte yol verme tartışması nedeniyle uğradığı tacizin ardından evinin önüne kadar takip edildi. Saldırgan  Altunsaray ve ailesinin evinin önünde aracından büyük bir öfkeyle inerek  ünlü ismi darp etti.  O dehşet anlarında arka koltukta çocuğu ile oturan eşinin feryatları ise da çok net bir şekilde duyuldu. 

"ÇOCUKLAR VAR SAKIN!" ÇIĞLIKLARI

Olay anında araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, gözü dönmüş saldırganın Altunsaray'ın aracının önünü keserek kapıya dayandığı ve fiziksel saldırıda bulunduğu görülüyor. Ünlü türkücü kendisini korumaya çalışırken, araçta bulunan eşinin "Yapma! Çocuklar var sakın! Ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya!" diyerek gözyaşları içinde çığlık attığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ANKARA EMNİYETİ VE BAŞSAVCILIK ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ve şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıldırım hızıyla harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen trafikteki şiddet faili, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ailesinin gözü önünde saldırıya uğrayan İsmail Altunsaray ve eşinin yaşadığı şok devam ederken, yakalanan şehir magandası hakkında adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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