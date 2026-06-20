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Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
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Survivor 2026'da aylar süren zorlu mücadele sona erdi ve şampiyonluk kupasının sahibi Mert Nobre oldu. Büyük finalde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Nobre, başa baş geçen mücadelede kritik anlarda hata yapmayarak zafere ulaştı. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı final gecesinde son atışın ardından büyük sevinç yaşayan Nobre, Survivor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

  • Mert Nobre, Survivor 2026'nın finalinde Nagihan Karadere'yi yenerek şampiyon oldu.
  • Şampiyon, finaldeki son atışla belirlendi.
  • Mert Nobre, kupayı eşi ve kızıyla birlikte kaldırdı.

Survivor 2026'da şampiyon belli oldu. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından final gecesinde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, nefes kesen düellolarda sergilediği üstün performansla rakibini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Baştan sona büyük heyecana sahne olan final mücadelesinde istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Nobre, Survivor 2026'nın kazananı olarak adını yarışma tarihine yazdırdı.

ŞAMPİYONU SON ATIŞ BELİRLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen final boyunca büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Mert Nobre ve Nagihan Karadere, parkurlarda kıyasıya rekabet etti. Skorun sık sık değiştiği final etabında şampiyonu belirleyen son atış, seyircileri ekran başına kilitledi.

ACUN ILICALI DA FİNALDE YERİNİ ALDI

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı da final gecesinde yarışmacıları yalnız bırakmadı. Büyük final öncesinde yarışmacılarla sohbet eden Ilıcalı, sezon boyunca gösterdikleri mücadele nedeniyle iki ismi de tebrik etti.

NAGİHAN'DAN UNUTULMAZ MÜCADELE

Finale kadar etkileyici bir performans ortaya koyan Nagihan Karadere, son ana kadar şampiyonluk için mücadele etti. Tecrübeli yarışmacı, performansıyla izleyicilerden büyük alkış alırken sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

MERT NOBRE TARİHE GEÇTİ

Final gecesinde sergilediği soğukkanlı performansla öne çıkan Mert Nobre, Survivor 2026'nın şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı. Kupayı havaya kaldıran Nobre, uzun süren zorlu mücadelenin ardından mutlu sona ulaşan isim oldu.

Ünlü futbolcu şampiyon olduktan sonra uzun süre heyecandan konuşamazken, kupayı eşi ve kızı ile birlikte kaldırdı. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından hem yarışmacılar hem de stüdyodaki izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Mert Nobre'nin sevinci ve ailesiyle yaşadığı mutluluk dolu anlar geceye damga vurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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