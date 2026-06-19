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Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, 40 trilyon dolarlık devasa petrol rezervine sahip Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak düşündüğünü ve oraya bir vali atayacağını söyledi. Ülkede bir kez daha "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna da işaret eden Trump, bu kaynakların ABD için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Abd Başkanı Donald Trump,   Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü söyledi.

“VENEZUELA 51. EYALET OLABİLİR”

New York Times gazetesine Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü aktardı. Trump, “Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir ve ben onu yönetmek için bir vali atayacağım” ifadelerini kullandı.

Trump,  Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğunun da bir kez daha altını çizerek, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğuna işaret etti.

ARZUSU YENİ DEĞİL

ABD Başkanı, önceki açıklamalarında da  Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir eyalet yapmak istediği görüşünü dile getirmişti. Trump, geçtiğimiz Şubat ayında başkent Washington DC’de katıldığı bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada "Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden kaçırılarak ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" da sık sık dile getiriyor.

Umut Halavart
Umut Halavart
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