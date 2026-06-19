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İki porsiyon et dönere servet ödedi

İki porsiyon et dönere servet ödedi Haber Videosunu İzle
İki porsiyon et dönere servet ödedi
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İstanbul'da iki porsiyon et döner, iki içecek, bir pilav, bir tane de salataya 3 bin 440 lira ödeyen adam isyan etti. Porsiyonların çok küçük olduğu görülürken, o anları kaydeden vatandaş, "Kimsenin vicdanı kalmamış. Restoranlar çıldırmış durumda" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul’da bir restorana giden vatandaş, iki porsiyon et döner, iki içecek, bir pilav ve bir salata için gelen 3 bin 440 liralık hesaba isyan etti. Ödediği fahiş fiyata rağmen porsiyonların çok küçük olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"KİMSENİN VİCDANI KALMAMIŞ"

Hesap karşısında şoke olan vatandaş, "Kimsenin vicdanı kalmamış. Restoranlar çıldırmış durumda" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran video, sosyal medya kullanıcıları arasında da dışarıda yemek yemenin ulaştığı boyutlar ve kontrolsüz fiyat artışları hakkında yeni bir tartışma başlattı.

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