İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan markaları ifşa ettiği listeyi güncelledi.

ÇAYA KİMYASAL BOYA KATMIŞLAR

Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, Tirebolu Çaysan've Ada Çay'a ait markalı demlik poşet çay ürünlerinde, gıdada kullanımı yasak olan renklendirici kimyasal boya tespit edildi.

Firmaların bu yasadışı yönteme, kalitesiz veya bayat çayları gizlemek ve çayın sıcak suda anında koyu bir dem rengi vermesini sağlamak amacıyla başvurduğu belirtildi. Uzmanlar, tüketicileri uyararak soğuk suya atıldığında hemen rengini salan çaylardan uzak durmaları ve aldıkları ürünleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.