İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirerek, Türk askerinin bölgeye girmesi halinde "yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır" ifadeleriyle tehditte bulundu. İsrail basını ise Gazze'de Türk bayraklı iş makinelerinin görüntülerinin Tel Aviv'de rahatsızlık yarattığını aktardı.

İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.

İSRAİL MEDYASINDA TÜRKİYE ENDİŞESİ

İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de artan etkisini değerlendirdi. İsrailli uzman, Ankara'nın bölgedeki etkinliğinin İsrail için ciddi bir stratejik risk oluşturduğunu savundu. Lindenstrauss, "Türkiye, Hamas üzerindeki nüfuzunu sürdürürken Gazze konusundaki tutumunu değiştirmedi. Ateşkesin uygulanması ve yeniden inşa sürecinde yer alması, İsrail açısından kritik bir risk" ifadelerini kullandı.

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

"TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİRERSE..."

Canlı yayında tehditkâr ifadeler kullanan Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi ihtimaline dikkat çekerek "Eğer Türk askerleri Gazze'ye girerse bu ciddi bir stratejik hata olur; yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır" dedi.

"STRATEJİK BASKI" VURGUSU

Uzman, savaş sonrası süreçte Filistin Yönetimi'nin devre dışı kalmasının Türkiye ve Katar gibi ülkelerin etkisini artırdığını, bunun da İsrail için "stratejik baskı" oluşturduğunu vurguladı.

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

"TÜRK ASKERİ ENDİŞE VERİCİ"

Daha önce Israel Hayom gazetesine konuşan bir diğer İsrailli uzman Rami Daniel, Türk askerinin olası Gazze görevine katılımına ilişkin "Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur... Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu: İsrail kazara vurursa ne olur?" ifadelerini kullanmıştı.

"GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck da Gazze'de ateşkes ve yeniden imar sürecine Türkiye'nin dahil olmasından rahatsız olduğunu belirterek "Gazze'de traktörde de cipte de Türk görmek istemiyorum" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hele o askerin bir tanesinin başına bir şey gelsin o sığınak dediğiniz sıçan deliklerinden çıkabilecekmisiniz göreceğiz ..

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ttt:

Bugün de gazımızı aldık. Allah razı olsun haberler şeysi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDenizci:

İnşaat dedin mi bizimkiler ellerini ovuşturur orda bir duracaksın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

KEŞKE ÖYLE BİR ŞEY YAPSANIZ DA GÖRSEK

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Rahat Ol Biz Bulaşıklarla Meşgulüz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
