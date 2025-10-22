İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrailli uzman Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.

İSRAİL MEDYASINDA TÜRKİYE ENDİŞESİ

İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de artan etkisini değerlendirdi. İsrailli uzman, Ankara'nın bölgedeki etkinliğinin İsrail için ciddi bir stratejik risk oluşturduğunu savundu. Lindenstrauss, "Türkiye, Hamas üzerindeki nüfuzunu sürdürürken Gazze konusundaki tutumunu değiştirmedi. Ateşkesin uygulanması ve yeniden inşa sürecinde yer alması, İsrail açısından kritik bir risk" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİRERSE..."

Canlı yayında tehditkâr ifadeler kullanan Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi ihtimaline dikkat çekerek "Eğer Türk askerleri Gazze'ye girerse bu ciddi bir stratejik hata olur; yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır" dedi.

"STRATEJİK BASKI" VURGUSU

Uzman, savaş sonrası süreçte Filistin Yönetimi'nin devre dışı kalmasının Türkiye ve Katar gibi ülkelerin etkisini artırdığını, bunun da İsrail için "stratejik baskı" oluşturduğunu vurguladı.

"TÜRK ASKERİ ENDİŞE VERİCİ"

Daha önce Israel Hayom gazetesine konuşan bir diğer İsrailli uzman Rami Daniel, Türk askerinin olası Gazze görevine katılımına ilişkin "Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur... Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu: İsrail kazara vurursa ne olur?" ifadelerini kullanmıştı.

"GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck da Gazze'de ateşkes ve yeniden imar sürecine Türkiye'nin dahil olmasından rahatsız olduğunu belirterek "Gazze'de traktörde de cipte de Türk görmek istemiyorum" dedi.