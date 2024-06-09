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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa etti

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Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, istifa etti. Gazze'deki soykırımın mimarlarından olan Gantz, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Gantz, ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, yaptığı basın açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunarak Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa ettiBenny Gantz

SAVUNMA BAKANI GALLANT'A ÇAĞRI YAPTI

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifa ettiBenny Gantz ve Binyamin Netanyahu (Soldan sağa)

BENNY GANTZ KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Gantz, 1977 yılında paraşütçü olarak İsrail ordusuna katıldı. 1979'da subaylık okulundan mezun olan Gantz, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de girdiği birçok savaş ve operasyonda yer aldı. 2011-2015 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Gantz, İsrail halkı nezdinde popüler bir kişilik.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (1)

VEFA:

Gantz'ın istifası maalesef savaşın daha çok yayılacağının ve kapsamının genişleyeceğinin somut bir göstergesidir.

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