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Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

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Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu
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İstanbul Başakşehir'de bir okulun önünde yol verme tartışmasıyla başlayan ve motosiklet sürücüsünün kaskı diğer sürücünün başına vurmasıyla süren kavganın tarafları, görüntülerin yayılmasının ardından yakalandı. 'Saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan iki sürücüye 180'er bin TL, toplam 360 bin TL ceza kesildi; ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları 60 gün trafikten men edildi.

  • İstanbul Başakşehir'de bir okul önünde yol verme tartışması motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında kaskla yumruklu kavgaya dönüştü.
  • Her iki sürücüye 'saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesildi.
  • Sürücülerin araçları ve ehliyetleri 60 gün süreyle trafikten men edildi ve el konuldu.

İstanbul Başakşehir'de bir okulun önünde kavga eden motosiklet ve otomobil sürücüleri yakalandı. Her iki sürücüye 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesilirken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

YOL VERME TARTIŞMASI KASKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana gelmişti. Caddede seyir halinde olan 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme tartışması çıkmıştı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurmuştu.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA YAKALANDILAR

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen sürücüler yakalandı.

Her iki sürücüye 'saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesildi. Sürücülerin araçları 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 60 gün el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtarik birol eren:İlk yorumu

iyide kaskı vurana extradan adam yaralamadan fazladan ceza yokmu . sonuçta diğeri başına fena darbe aldı. belki bunun kalıcı etkileri olacak!!!!

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