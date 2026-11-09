Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

İstanbul Başakşehir'de bir okulun önünde kavga eden motosiklet ve otomobil sürücüleri yakalandı. Her iki sürücüye 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesilirken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

YOL VERME TARTIŞMASI KASKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana gelmişti. Caddede seyir halinde olan 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme tartışması çıkmıştı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurmuştu.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA YAKALANDILAR

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen sürücüler yakalandı.

Her iki sürücüye 'saldırı amacı ile araçtan inmek' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza kesildi. Sürücülerin araçları 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 60 gün el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı