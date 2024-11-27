Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan "kontrollü" çatışmalar son aylarda genişleyerek savaşa dönüştü. Saldırılar nedeniyle 5,3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden oldu. Çatışmaları sonlandıran İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes bu sabah Türkiye saatiyle 05.00'te yürürlüğe girdi.

LÜBNAN'DA KUTLAMALAR YAPILDI

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan'da kutlamalar yapıldı. İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar ise evlerine dönmeye başladı. Evlerine dönmek isteyenler, Lübnan'ın güneyine doğru yollara düştü. Güneye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönenlerin bazıları havai fişeklerle bu durumu kutladı. Sınıra yakın belde ve köylerde ise belirsizlik hakim. İsrail'in kara saldırısıyla işgal ettiği sınır hattındaki birçok köy ve beldede yaşayanlar henüz evlerine dönemedi. Zira İsrail askerlerinin bölgedeki işgali devam ediyor ve henüz bu yerlerden çekilmiş değil.

YUVALARINI YERİNDE BULAMAYACAKLAR

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla sınır bölgesindeki köy ve belde sakinlerinden evlerine dönmek için İsrail askerlerinin işgal ettikleri yerden çekilmelerini beklemeleri uyarısı yaptı. Ateşkesin ardından sevinçle evlerine dönmek için yollara düşen binlerce Lübnanlı ise yuvalarını yerinde bulamayacak. Zira İsrail ordusu kara ve hava saldırıları nedeniyle başta sınır bölgeleri olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesinde geride ağır yıkım bıraktı. İsrail ordusu kara saldırılarında "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" iddiasıyla sınır hattındaki birçok köyü ve beldeyi haritadan sildi.

40 BİNDEN FAZLA KONUT YIKILDI

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 köy ve beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı. Başkent Beyrut başta olmak üzere Sur, Sayda, Baalbek gibi birçok kent de İsrail'in yoğun hava saldırılarına hedef oldu. Bu kentlerde de hava saldırıları nedeniyle yüzlerce konutun tamamen veya kısmen yıkıldığı belirtiliyor.

Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar da göç etmek zorunda kalmıştı. Çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 60 bin kişi yerinden oldu. İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlatmasının tahliye edilen vatandaşlarının kuzey sınırındaki evlerine dönebilmeleri için gerekli olduğunu iddia etmişti.

ANTLAŞMAYI ABD BAŞKANI BIDEN DUYURDU

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Ateşkesin bugün saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklayan Biden, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtti.

İSRAİL ASKERLERİ KADEMELİ ŞEKİLDE BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLECEK

Antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydeden Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi. Biden, bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydederek, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde anlaşmaya varıldığını vurguladı.

ULUSLARARASI KOALİSYON ANLAŞMA İÇİN DESTEK VERECEK

Başkan Biden ayrıca, ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek vereceğini belirtti. Biden, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesinin sağlanacağını da dile getirdi.

BIDEN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Öte yandan Biden "Bu anlaşmanın net şekilde uygulandığına emin olacağız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa, İsrail eyleme geçmekte serbest olacaktır. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Çok sayıda sivil acı çekti, Hamas ateşkes yapmayı reddetti. Hamas için tek seçenek yolu rehineleri serbest bırakmak. Türkiye, Mısır, Katar ile birlikte ateşkes için çabalarımızı devam ettireceğiz. Filistinlilerin kendi devletlerinin olduğu bir gelecek için çalıştım" diye konuştu.

5 BİN İLA 10 BİN KADAR LÜBNAN ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK

Ateşkesin yürürlüğe gireceğinin açıklanmasından önce basına yansıyan iddialara göre, İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek. Öte yandan basında yer alan diğer bir iddiaya göre, "ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhüdde bulundu."