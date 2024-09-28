İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından "Domino etkisi" başlığıyla video yayınlayan İsrail ordusu açık açık, "Suikastlar devam edecek" mesajı verdi.

"DOMİNO ETKİSİ" VİDEOSUYLA "SUİKASTLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail ordusu, dün Beyrut'u bir kez daha kana buladı. Hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Gazze'nin ardından savaşı tüm bölgeye yaymaya kararlı olan İsrail ordusu, Nasrallah suikastının ardından dikkat çeken bir video yayınladı. "Domino etkisi" başlığıyla yayınlanan videoda Nasrallah dahil Hizbullah'ın öldürülen komutanları tek tek gösterildi. Video ile İsrail ordusu, "Suikastlar devam edecek" mesajı verildi.

NASRALLAH İSRAİL'İN SUİKASTINDA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün akşam düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Dün Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve diğer komutanlar öldürüldü. Saldırıda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Beyrut'un Dahiyeh bölgesindeki bir binanın altında bulunan Hizbullah'ın ana karargahını vurdu. Saldırı, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin karargahta olduğu ve İsrail'e yönelik saldırıları koordine ettiği sırada gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL İLE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail'in açıklamasının ardından gözler Hizbullah'a çevrildi. Beklenen açıklamayı yapan Hizbullah, liderleri Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü şu sözlerle doğruladı: "Liderimiz öldürüldü, İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz." Hamas da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın ölümünün sadece direnişi daha da güçlendireceğini belirtti.

ÖLDÜRÜLEN KOMUTA KADEMESİNİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan; İsrail öldürdüğü Hizbullah komuta kademesinin fotoğraflarını paylaşırken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den bir açıklama geldi. İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese "ulaşma" sözü veren Halevi, "Bu operasyonlarımızın sonu değil. İsrail vatandaşlarını tehdit eden kim olursa olsun onlara nasıl ulaşacağımızı biliriz" dedi.

HASAN NASRALLAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

2006 SAVAŞINDA BÜYÜK PRESTİJ KAZANDI

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı. Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.

ESED REJİMİNİN YANINDA YER ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü. Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşşar Esed rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.

Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte, Esed rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi. Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi. Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.