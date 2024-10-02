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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

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İran'ın 200 füzeyle yaptığı misilleme saldırısı Orta Doğu'da tansiyonu iyice yükseltirken İsrail tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, isimleri tek tek açıkladığı bölgelerin sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

ORDU SÖZCÜSÜ AÇIK AÇIK UYARDI

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.

BÖLGELERİN İSİMLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.

"EVE DÖNMENİZ İÇİN GÜVENLİ VAKTİ SİZE BİLDİRECEĞİZ"

Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi. Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1328 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (12)

VEFA:

Aksa Tufanı terör saldırısının kelebek etkisi çok büyük oldu ve daha da genişliyor!...

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Abdullah KARAMAN:

The end of Israel....

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9
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VEFA:

Büyük bir strateji ve akılla önce kuzeyi güvene alıp, ağır yaralı Hizbullahı tamamen ekarte edip, askeri harekatı dantel gibi ilmek ilmek dokuyorlar!..

10
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Yorumcu Davut :

geri dönecek ev kalmayacak ki, kimi kandırıyorsunuz. ayrıca bu uyarıdan sonra hamas ya da hizbullah orada mı bekleyecek? işiniz gücünüz yalan dolan.

29
1
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dehide:

Artık sivil öldürmek istemiyorlar belli ki.Füzelerden sonra akıllandılar

17
13
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3.DünyaSavaşı:

Hani dün gece ortadoğuyu bu gece yakacaz diyordu?? yemedi mi? Uçağı ytank ı olmasayan hamas ı hizbullahı vurmak kolay..

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1
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Anty-Partizan:

Resmen Isgale Baslayacaklari Yerleri Soyluyorlar...

19
0
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Göktuğ Alperen:

erken sevinenler aslında iranın ne yapmaya çalıştığını filmin sonunda öğreneceksiniz tıpkı filmin sonunda aslında hemşirenin katil olduğu öğrenilen film gibi

8
3
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