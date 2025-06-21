İsrail-İran savaşında 9. gün! İran'ın kritik bir komutanı daha öldürüldü

İsrail'in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İşte geceden bu yana savaşta yaşananlar:

İRAN'DA BİR KİLİT İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Joudaki'nin İsrail'e yönelik yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu öne sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI HAREKETE GEÇTİ

İran basını duyurdu, Devrim Muhafızları'nın Ben Gurion Havaalanı'nı, İsrail askeri tesislerini ve İsrail'in merkezindeki destek merkezlerini hedef aldığını söyledi.

İSRAİL, KUM KENTİNE SALDIRDI

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

İSRAİL FÜZE DEPOSU VE FÜZE RAMPALARINI VURDU

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.

İRAN, TEL AVİV'İ VURDU

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

TRUMP: İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı. İran'ın Avrupa yerine ABD ile görüşmek istediğini söyleyen Trump, "İsrail iyi gidiyor. İran daha az iyi gidiyor. Birinin durmasını sağlamak zor olacak." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair hiçbir kanıtları olmadığını söyleyen istihbaratı yalanladı. Trump, "O zaman istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu kim söyledi? Ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" diye konuştu.

ABD Başkanı İran'a yönelik kara harekatına ilişkin de konuştu. Trump, "Yapmak isteyeceğiniz son şey kara kuvvetleridir. Onlara bir süre veriyorum. En fazla iki hafta olur. Ben her zaman bir barış elçisiyim. Bazen sertliğe ihtiyacınız olur, ama her zaman bir barış koruyucusuna." ifadelerini kullandı.