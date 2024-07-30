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İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

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İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan dehşete düşüren görüntüler geldi. İsrail ordusu, "Hizbullah komutanını hedef aldık" açıklaması yaparken vurulan bölge savaş alanına döndü. Kentin Dâhiye bölgesindeki işlek caddede bulunan binaların hedef alındığı saldırıda henüz ölü ve yaralı sayısı netleşmedi. Bölgeden gelen görüntülerde saldırının boyutu gözler önüne serildi.

İsrail son günlerde tehditlerini yoğunlaştırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıyı İsrail ordusu gerçekleştirdi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İSRAİL, 3 FÜZEYLE VURDU

Olay bölgesinde büyük panik yaşanırken saldırıyı İsrail üstlendi. Saldırıda Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı öğrenildi.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bölgeden gelen görüntülerde İsrail'in saldırısı sonrası bölge savaş alanına döndü. İşlek caddenin moloz ve cam kırıklarıyla dolduğu kameralara yansırken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

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