İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in savaş sonrası planı da basına sızdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre Gazze'de yönetim BAE, Suudi Arabistan ve Mısır arasında paylaştırılacak.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı savaş sonrası plana göre İsrail Gazze'de yönetimi BAE, Suudi Arabistan ve Mısır arasında paylaştıracak.

İSRAİL KABİNESİ SAVAŞ SONRASI PLANI TARTIŞMAYA SUNACAK

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail dışişleri bakanlığı, Gazze için, kuşatma altındaki bölgede İsrail kontrolündeki "tampon bölgeleri" ve Gazze'nin Mısır sınırında İsrail'in daha fazla gözetimini içeren bir "savaş sonrası" plan hazırlamıştı. Basında çıkan haberlere göre, İsrail dışişleri bakanı Eli Cohen'in talimatıyla hazırlanan plan İsrail kabinesi tarafından tartışmaya sunulacak.

MISIR, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNETİM

Planda, Biden yönetiminin temel talebi olan kuşatma altındaki bölgeyi yöneten Filistin Yönetimi'ne herhangi bir atıfta bulunulmuyor ve Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin savaşın harap ettiği bölgedeki sivil işleri yönetmesi için bir yol haritası çiziliyor.

İSRAİL BÖLGENİN TAMAMEN SİLAHSIZLAŞTIRILMASINI İSTİYOR

İsrail ayrıca ordusunun Gazze'ye istediği zaman girebilmesi için "tam hareket özgürlüğünü" elinde tutmasını ve bölgenin tamamen "silahsızlaştırılmasını" sağlamasını istiyor. Plan, İsrail'in Gazze üzerinde işgal altındaki Batı Şeria'da sahip olduğundan daha fazla veya ona eşit bir kontrole sahip olması anlamına geliyor ve bu da İsrail'i ABD'nin iki devletli çözüme yönelik adımlar yönündeki talepleriyle çelişiyor.