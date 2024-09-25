Lübnan'da İsrail Bombardımanı Sonucu 569 Kişi Hayatını Kaybetti, On Binlerce İnsan Göç Ediyor

(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun bombardımanında 50'si çocuk en az 569 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken; on binlerce Lübnanlı, güney Lübnan'dan göç ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda toplamda 569 kişi öldü, bin 835 kişi yaralandı. Buna karşılık Hizbullah da misilleme olarak İsrail hava üslerini füze yağmuruna tutarken, insansız hava araçlarıyla bir deniz tesisine saldırdı.

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği ve 6 kişinin ölümüne neden olan saldırıda üst düzey bir komutanı öldürdüğünü açıklamasından saatler sonra Hizbullah, saldırıda üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 250 savaş uçağının 2 bin adet mühimmat atarak, Lübnan'a dört dalga halinde tarihinin en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hizbullah, Tel Aviv yakınlarındaki Mossad merkezini hedef alan bir balistik füze fırlattığını açıklarken, istihbarat teşkilatının son haftalarda Lübnan'da düzenlenen saldırılarda liderlere suikast düzenlemekten ve çağrı cihazları ile telsizleri havaya uçurmaktan sorumlu olduğunu belirtti.

Lübnan'ın güneyinden kuzeyine on binlerce insan göç ediyor

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarından sonra Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin'in yerinden edilen bu insanların barınması için 252 okul açıldığını duyurdu. Bunun üzerine bölgede yaşayan on binlerce Lübnanlı, kuzeye doğru göç etmeye başladı.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sürekli bir göç akını olduğu, Beyrut şehir merkezindeki otellerde yer kalmadığı bildiriliyor. Şu ana kadar 27 bin kişi bahsi geçen geçici barınaklardan faydalandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı ülkenin güneyinde en az yarım milyon kişinin evlerini terk ettiğine ilişkin tahminlerini açıkladı.

İsrail medyası: "İsrail birlikleri, Lübnan'a yönelik bir kara harekatı için tatbikat yaptı"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya paylaşımında, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nden Lübnan'ın kuzey sınırına nakledilen İsrailli "zırhlı savaşçıları ve paraşütçüleri" ziyaret ettiğini belirtti. Gallant paylaşımında, "Bölge sakinlerinin İsrail'in kuzeyine geri dönmesi hedefimize ulaşmak için her türlü eylemi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail birlikleri, Lübnan'a yönelik bir kara harekatı için tatbikat yaptı.

BM Genel Kurulu'nda öncelikli konu: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki dünya liderleri gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Beyrut'u vurmaya devam ederken diplomatik bir çözüm olması gerektiğini söyledi ve "tam ölçekli bir savaşa" karşı uyarıda bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Biden'ın konuşmasının "güçlü ve umut verici olmadığını, ABD'nin Orta Doğu'da gerçekten bir fark yaratabilecek tek ülke olduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği vahşeti ya da İsrail'in "Filistin halkını toplu olarak cezalandırmasını hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini" söyleyerek, çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Guterres, "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmaya çok yakın olduğunu" belirterek, "krizin tüm bölgeyi tehdit eden kesintisiz bir kabusa dönüştüğünü" dile getirdi.

İsrail'in BM elçisi Danny Danon ise ülkesinin çatışmayı yatıştırmaya yönelik fikirlere "açık" olduğunu belirterek, İsrail'in "diplomatik bir çözümü" tercih ettiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Eylül Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak ve 28 Eylül Cumartesi günü İsrail'e dönecek.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ortadoğu'daki çatışmaların daha fazla bölgeselleşmesini istemiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda, Ortadoğu'da süregelen çatışmaların daha fazla bölgeselleşmesini istemediğini, özellikle Lübnan'da yaşananlara ve tüm bunların temel nedenine atıfta bulunarak, İsrail'in bölgedeki saldırgan tavırlarına tepki gösterdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik raporlama döneminde İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye yönelik çeşitli saldırılarında en az 50 kişini öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'de İsrail karşıtı protestolar

Los Angeles, New York ve Washington DC gibi ABD şehirlerinde salı günü bir araya protestocular, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in artan saldırgan tavrı karşısında ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti. "Ellerinizi Ortadoğu'dan çekin" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar atan savaş karşıtı protestocular, ABD'nin müttefikine silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Demokratlardan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü için soruşturma başlatması çağrısı

Demokrat Parti Kongre Üyesi Adam Smith, 100'den fazla milletvekiliyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail ordusunun bu ayın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'da Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısında bulunan bir mektup kaleme aldığını söyledi. Smith, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 102 meslektaşımın imzasını taşıyan bir mektup göndererek ABD'yi Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümcül şekilde vurulmasını soruşturmaya çağırdım. Kanıtlar göz önüne alındığında, ABD'nin bunun bir cinayet olup olmadığını bağımsız bir şekilde soruşturması gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla soru sormadan çekip gitmek, İsrail güçlerine cezasızlıkla hareket etmeleri için kabul edilemez bir lisans vermektedir. Eygi Hanım'ın ölümü için hesap verilebilirlik sağlanmalıdır."